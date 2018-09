Robert Pattinson, un hombre condenado y sin esperanza en 'High Life' 01:11 Robert Pattinson posa para los medios. / AFP El actor británico presenta junto a Juliette Binoche y el resto del equipo artístico y técnico 'High Life', un largometraje de ciencia-ficción en liza por la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián AINHOA IGLESIAS Jueves, 27 septiembre 2018, 12:48

No necesita efectos especiales ni ser un vampiro para brillar. Robert Pattinson ha revolucionado este jueves el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián y lo ha hecho con luz propia. Aunque mucha gente sigue conociéndolo como el chico de 'Crepúsculo', lo cierto es que el actor ha sabido equilibrar en su currículum grandes producciones como 'Agua para elefantes', 'Bel Ami' o 'Cosmopolis', con proyectos cinematográficos más arriesgados, tal que 'Good time' o 'High Life', largometraje este último que compite por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Dirigida por Claire Denis ('Una mujer en África', 'Un sol interior') 'High Life' propone una historia de ciencia-ficción ubicada en el espacio profundo, donde Monte y su hija Willow conviven en una nave espacial completamente aislados del resto del universo. Poco a poco el espectador irá hilando los detalles de un sórdido y oscuro experimento al que aportan talento y rostro Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamín y Mía Goth. 'High life' es el primer filme de habla inglesa rodado por Denis.

Tras hacer frente a un multitudinario 'photocall' en las terrazas del Kursaal, los intérpretes Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mía Goth y Agata Buzek, capitaneados por la cineasta Claire Denis, han comparecido en rueda de prensa para explicar, ora en francés, ora en inglés, algunas de las claves del largometraje.

Mia Goth, Robert Pattinson y Claire Denis atienden a los medios. / A.M.

Tanto el equipo técnico como artístico ha coincidido en que el rodaje ha sido un proceso «orgánico», además de un ejerció de libertad. «El personaje no tiene un plan preconcebido y eso nunca lo había hecho. Tenía curiosidad por saber cómo se trabaja sin ser demasiado cerebral. He podido vivir cada escena e ir inventando el personaje minuto a minuto», ha explicado Pattinson. «No tener dirección alguna es muy interesante», ha valorado. «Cada escena era un desafío porque nunca sabía dónde ibas. Yo diría que Claire no dirige, observa, creo que ella quiere que le conmueva algo que es invisible y lo busca en cada plano. Si no vas en la dirección correcta no se corta, te lo dice. Eso me encanta», ha revelado, por su parte Juliette Binoche.

En ese dejar que las cosas surjan, la directora ha abogado porque también el espectador se deje llevar en la sala de cine. «No me parece tan importante que se entienda cada detalle, sino que se experimente la sensación de entrar en un agujero negro. A la hora de abordar el guión tuve claro que quería contar la historia de una manera astro-física, en ese punto llamado singularidades en el que pasado, presente y futuro se unen. También quería ahondar en el subconsciente de un hombre sin esperanza, pero con una responsabilidad, la de sacar adelante a un bebé».