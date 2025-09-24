Representantes institucionales y políticos arropan la proyección sobre 'Goyo' La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el alcalde de Donotia, Eneko Goia, la presidenta de la Audiencia Provincial, María José Barbarín, o las consejeras Maria Ubarretxena y María Jesús San José, entre los asistentes

Elisa López San Sebastián Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:13h.

Numerosos representantes públicos se han acercado este miércoles hasta los Cines Príncipe de San Sebastián para ver la proyección 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' producida por el Diario Vasco. Y todo ellos han puesto en valor la relevancia que supone que la historia del concejal del PP asesinado por ETA en 1995 se visualice en el Zinemaldia.

«Es un paso muy importante que un documental de esas características tenga su sitio en Zinemaldia», ha asegurado Eider Mendoza. La Diputada general de Gipuzkoa ha resaltado la relevancia de este documental porque, ha dicho, «en un pueblo como el nuestro, con todo lo que hemos sufrido, es una realidad muy dura que forma parte de nuestro pasado, y el hecho de que ese pasado se conozca y se difunda para que no se vuelva a repetir es importante». «El Zinemaldia nos hace soñar, pero al mismo tiempo también debe ser una señal de atención para personas que probablemente no lo han vivido,y considero que la aportación es muy importante», ha insistido la diputada general del territorio.

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, ha considerado que este documental «da testimonio de la historia de esta ciudad». «Lo que sucedió en el 95 y el asesinato de Gregorio Ordóñez forma parte de esta ciudad sin ningún lugar a dudas, y el hecho de que en el festival se pueda proyectar esta película y la podamos ver muestra una parte de nuestra ciudad que igual a algunos no les gusta mucho, pero que forma parte de nuestra historia y es la realidad que hemos vivido», ha manifestado contundente.

«A mí me emocionó muchísimo y he querido volver a verlo pero con un poco más de pausa, parándome en los detalles». Así se ha manifestado por su parte Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, tras visualizar el estreno del documental el pasado mes de enero.

«Me impresionó y me emocionó mucho», ha reconocido Tejeria, que ha puesto en valor la «importancia» de que esta cinta se abra al público en el Zinemaldia. «Hay muchas historias como la de Gregorio Ordóñez que necesitan su sitio y necesitan que sean conocidas, sobre todo para que lo puedan conocer las siguientes generaciones», ha continuado Tejeria, que ha considerado que «muchas veces nos cuesta explicar las cosas, pero viéndolas todo es mucho más fácil». De ahí, ha dicho, la relevancia de la «aportación» de este documental.

También representantes del Gobierno Vasco han acudido a la proyección. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado que el atentado que acabó con la vida de Gregorio Ordóñez «s parte de nuestra historia, de la memoria histórica, de lo que ha pasado en este país y es bueno también que se visualice para que no se vuelvan a repetir». La también portavoz del Gobierno Vasco, incluso antes de conocer el contenido del documental, ya ha augurado que se iba a emocionar. Y ha reivindicado los derechos humanos.

Para la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, es importante que la historia de Gregorio Ordóñez se visualice en el Festival de Cine de San Sebastián porque, según ha manifestado, es «necesario el reconocimiento y la memoria para estos casos». «Este homenaje es importante», ha reconocido.

De la emoción a la serenidad

«Es vital y necesario que este tipo de documentales pasen por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para tener eco y voz sobre lo que aquí realmente sucedió», ha defendido la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, sobre el documental producido por El Diario Vasco.

La dirigente popular, que acudió al estreno de la cinta en enero pasado, ha puesto el acento en que se trata de un documental «que parte desde la emoción de escuchar a la viuda de Gregorio y ver a su hijo haciendo las declaraciones de cómo ha vivido la ausencia de su padre y cómo vivió Ana todo lo que sucedió después del atentado contra Gregorio... Creo que es una parte emocional que la sociedad tiene que entender, y este documental es necesario para entender la realidad de las personas que sufrían el terrorismo de ETA». Larrea ha reconocido que, en esta ocasión, ha acudido a ver la proyección «para verla ahora desde la serenidad, y no tan emocionada como el primer impacto...».

En la misma línea se ha pronunciado María José Barbarín, presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. «Me parece que la memoria histórica de lo que se ha vivido es importante mantenerla y es importante de alguna forma que no se pierda y que se consiga transmitir a la siguiente generación», ha considerado. Por eso, ha continuado, «la importancia de que en un ámbito como puede ser el Zinemaldia, con tantísima proyección a nivel nacional y sobre todo internacional, se proyecte un documental de estas características».