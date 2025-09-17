«El presupuesto del Zinemaldia es ajustado, sí; pero no va a aumentar» El alcalde de San Sebastián contesta en el foro 'Gipuzkoa al día' a las palabras de Rebordinos en las que aseguraba que hacer el Festival con este presupuesto es un milagro»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se pronunció este miércoles sobre el debate abierto en torno a la financiación del Festival de Cine de San Sebastián. En el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por El Diario Vasco en DV Gunea, el primer edil donostiarra reconoció que el presupuesto del certamen es «ajustado» para un festival de primera categoría, comparable a Cannes, Venecia o Berlín,

Pese a ello, Goia dejó claro que este presupuesto «no va a aumentar» , ante un auditorio formado por representantes institucionales, políticos, económicos y sociales de Gipuzkoa.

Sus palabras llegan después de que el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, expresara su preocupación en una entrevista publicada este fin de semana en este mismo periódico. «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro», declaró.

Rebordinos detalló que el Zinemaldia funciona con once millones de euros al año, de los cuales alrededor de nueve se concentran en septiembre, mientras que otros certámenes de su nivel, como la Berlinale, superan los treinta millones de presupuesto.

Crecimiento en los últimos años

En los últimos años, el Zinemaldia ha visto crecer tanto su presupuesto como la aportación de sus principales instituciones. En 2022, el certamen partió con 8,6 millones de euros y acabó superando los 9 millones, gracias a un esfuerzo compartido entre el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, que entonces aportaban en torno a 1,1 millones cada uno. Ese aumento respondió a la petición del propio José Luis Rebordinos, que ya entonces reclamaba «un poquito más de apoyo económico institucional» para garantizar que el festival pudiera celebrarse «en condiciones».

El salto ha sido notable hasta el presupuesto de 2025, en el que la partida de subvenciones de los socios que hace referencia a la aportación pública asciende a más de 6,3 millones de euros, lo que representa alrededor del 60% de los ingresos totales del Zinemaldia. Pese a este crecimiento, la comparación internacional sigue siendo desfavorable: mientras San Sebastián se mueve en torno a los 11 millones de presupuesto anual, Berlín supera los 30 millones y Cannes ronda cifras aún mayores.