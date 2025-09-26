Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jennifer Lawrence: «Es un honor y me conmueve recibir tan joven el Premio Donostia del Zinemaldia»

La actriz estadounidense confiesa su emoción ante el Premio Donostia que recibirá esta tarde y que la convertirá en la actriz más joven en recibirlo

A. A.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:57

Jennifer Lawrence recibirá este viernes el segundo Premio Donostia de esta 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Antes de esa ceremonia en el Kursaal donostiarra, la actriz y productora ha acudido este mediodía a presentar su nueva película 'Die My Love'. La primera pregunta de esa rueda de prensa ha ido dirigida, eso sí, a conocer qué supone para ella recibir ese premio con tan solo 35 años.

«Es un gran honor para mí. Fue una sorpresa y me conmueve el recibir este galardón», ha confesado la joven actriz estadounidense. Lawrence se llevó un Oscar por su trabajo en 'El lado bueno de las cosas' por lo que una de las periodistas le ha preguntado por el secreto de su precocidad. «Mi consejo a las actrices jóvenes es que vean cine, que aprendan y vayan a castings. Pero ver cine es muy importante», ha señalado.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

