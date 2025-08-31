Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esther García recibirá el Premio Donostia el día de la inauguración del Festival de Cine. Maika Salguero
Esther García: «Yo soy la más 'chica Almodóvar' de todas»

La productora segoviana, con una carrera de más de cincuenta años, gran parte de ellos al lado del director, recibirá el Premio Donostia el día de la inauguración del Festival

Teresa Flaño

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:21

Esther García (Cedillo de la Torre, Segovia, 1956) está acostumbrada a romper techos de cristal. Durante años fue directora de producción de El Deseo y ... por tanto de prácticamente todas las películas de Pedro Almodóvar, para después pasar a ser la productora ejecutiva. Su nombre está detrás de títulos como 'Matador' (1986), 'La ley del deseo' (1987), 'Todo sobre mi madre' (1999), 'Volver' (2006) o 'La habitación de al lado' (2024). También, entre otros, de 'Sé infiel y no mires con quién', de Fernando Trueba (1985); 'El espinazo del diablo', de Guillermo del Toro (2001) o 'El patio de mi cárcel', de Belén Macías (2008). Hace siete años recibió el Premio Nacional de Cinematografía, –fue la primera productora en hacerlo–, y ahora, en la gala de inauguración del Zinemaldia, recogerá el Premio Donostia que también se da por primera vez a un profesional que no es ni intérprete ni realizador.

