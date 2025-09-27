'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, premio Feroz

'Los domingos', la historia sobre la vocación religiosa de una joven de 17 años y que es una de las favoritas para entrar en ... el palmarés de esta edición el Zinemaldia, se ha alzado con el Premio Feroz. Su directora Alauda Ruiz de Azúa ha recogido este mediodía la medalla de manos del actor Tamar Novas y la periodista Pepa Blanes, en un acto en el Kursaal en el que también han particiado los productores de la película Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida, Manu Calvo, Nahikari Ipiña y Guillermo Farré.

El Premio Feroz Zinemaldia distingue a la mejor película en competición a juicio de los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) acreditados en el certamen. Y según su presidenta, María Guerra, la cinta de Ruiz de Azúa «afronta con sensible maestría las tortuosas relaciones y dinámicas de la familia sin rozar la simplificación y los clichés» en torno a una decisión compleja y difícil de asimilar. «'Los domingos' reflexiona sobre la fragilidad y las contradicciones de las relaciones familiares convencionales», apunta.

No es el primer Feroz para la directora vasca, que ya obtuvo en 2023 el Premio Feroz DAMA al mejor guion por su ópera prima, 'Cinco lobitos' y en la pasada edición del Zinemaldia se alzó (junto a Eduard Sola y Júlia de Paz) con el Feroz DAMA al mejor guion de una serie por 'Querer'.

'Los domingos', que se estrena en cines el 24 de octubre, cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Además de este Feroz del Zinemaldia, los premios anuales a las mejores producciones audiovisuales de año, según la prensa especializada, se entregarán en una gala el 24 de enero de 2026 se entregarán en una gala que se celebrará el 24 de enero en Pontevedra.