Alauda Ruiz de Azúa recibe de manos de Tamar Novas el Feroz 2025 del Zinemaldia por 'Los domingos'. Javier Etxezarreta / Efe
Festival de Cine de San Sebastián

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, premio Feroz

El actor Tamar Novas ha entregado este sábado el galardón a la directora de la película, una de las favoritas también para alzarse con la Concha de Oro del Zinemaldia

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:26

'Los domingos', la historia sobre la vocación religiosa de una joven de 17 años y que es una de las favoritas para entrar en ... el palmarés de esta edición el Zinemaldia, se ha alzado con el Premio Feroz. Su directora Alauda Ruiz de Azúa ha recogido este mediodía la medalla de manos del actor Tamar Novas y la periodista Pepa Blanes, en un acto en el Kursaal en el que también han particiado los productores de la película Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida, Manu Calvo, Nahikari Ipiña y Guillermo Farré.

