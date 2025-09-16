Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La directora Anuska Ariztimuño en Donostia y Mikel Erentxun durante el rodaje. Gorka Estrada

«Retrato al Mikel Erentxun íntimo, al artista vulnerable obsesionado por el paso del tiempo»

Anuska Ariztimuño estrena en el Zinemaldia el documental 'Hombre bala', en el que el músico donostiarra y su familia y amigos repasan su vida «con brutal sinceridad»

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:04

«En este documental quería retratar a Mikel, la persona, más que a Erentxun, el músico», dice la directora Anuska Ariztimuño (Errenteria, 1984). «El que ... quiera oír su música tiene toda su carrera entera en la red. A mí me interesa el hombre vulnerable que acaba de cumplir 60 años y está obsesionado con el paso del tiempo desde que cumplió los 30, y tengo que agradecerle que haya sido tan generoso y sincero al permitirme entrar en su mundo».

