Películas de la sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián

Sinopsis. El 12 de septiembre de 1919, una tropa de unos trescientos soldados bajo el liderazgo del extravagante poeta y amante de la guerra italiano Gabriele D'Annunzio asaltó la ciudad portuaria de Fiume, hoy Rijeka (Croacia), en el norte del Adriático, con la intención de anexionarla a Italia. En el transcurso de los siguientes 16 meses, durante lo que se considera uno de los asedios militares más extraños de todos los tiempos, su equipo oficial de fotografía capturó más de 10.000 imágenes.