Películas de la sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián
Zabaltegi-Tabakalera ·Entre las 23 películas seleccionadas por el Zinemaldia se encuentran quince largometrajes, seis cortos y 2 mediometrajes
DV
San Sebastián
Viernes, 22 de agosto 2025, 18:43
En la considerada como la sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián, la Zabaltegi-Tabakalera, veintitrés títulos competirán por el premio. Sin normas ni limitaciones de estilo o tiempo, esta sección busca nuevas miradas y formas, con una pizca de riesgo.
Sección Zabaltegi-Tabakalera
Una película de miedo/A Scary Movie
-
Directora: Sergio Oksman (Brasil).
-
País de producción: España y Portugal.
-
Intérpretes: Daniel Blaufuks, Ana Moreira, Nuno Oksman, Sergio Oksman.
-
Sinopsis. Durante las vacaciones de verano, un director de documentales y su hijo de doce años se alojan en un hotel abandonado de Lisboa: un hotel vacío como el de la película El resplandor.
Fiume o morte!
-
Director: Igor Bezinović (Croacia).
-
País de producción: Croacia, Italia y Eslovenia.
-
Sinopsis. El 12 de septiembre de 1919, una tropa de unos trescientos soldados bajo el liderazgo del extravagante poeta y amante de la guerra italiano Gabriele D'Annunzio asaltó la ciudad portuaria de Fiume, hoy Rijeka (Croacia), en el norte del Adriático, con la intención de anexionarla a Italia. En el transcurso de los siguientes 16 meses, durante lo que se considera uno de los asedios militares más extraños de todos los tiempos, su equipo oficial de fotografía capturó más de 10.000 imágenes.
Bajo las banderas, el sol/Under The Flags, the Sun
-
Director: Juanjo Pereira (Paraguay).
-
Países de producción: Paraguay, Argentina, EEUU, Francia y Alemania.
-
Sinopsis. A través de material poco visto y durante mucho tiempo olvidado, este documental descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, uno de los regímenes más largos de la historia. Desde la propaganda hasta las emisiones internacionales, la película expone cómo los medios de comunicación dieron forma al poder, controlaron la memoria y construyeron un legado que aún perdura hoy en día.
Bariazioak/Variations
-
Directora: Lur Olaizola (España).
-
País de producción: España.
-
Intérpretes: Edurne Azkarate, Sonia Almarcha, Jon Ander Urresti, Gema Lizarralde.
-
Sinopsis: Maite, Unai y Merche son los estudiantes de encuadernación de Alicia. Comparten un taller donde cortan, cosen y pegan hojas para alargar la vida de los libros. Mientras cada uno trabaja en su libro conversan sobre la vida, el duelo y sus variaciones.
Blue Heron
-
Directora: Sophy Romvari (Canadá).
-
Países de producción: Canadá y Hungría.
-
Intérpretes: Eylul Guven, Iringó Réti, Ádám Tompa, Edik Beddoes, Amy Zimmer.
-
Sinopsis. A finales de los años 90, Sasha, de ocho años, y su familia de inmigrantes húngaros se mudan a una nueva casa en la isla de Vancouver. Su nuevo comienzo se ve interrumpido por el comportamiento cada vez más peligroso de Jeremy, el hijo mayor de la familia.
Dieu est timide/God Is Shy
-
Directora: Jocelyn Charles (Francia)
-
Países de producción: Francia.
-
Sinopsis. Durante un viaje en tren, Ariel y Paul pasan el tiempo esbozando sus miedos más profundos. Su juego da un giro inesperado cuando Gilda, una misteriosa pasajera, se entromete entre ellos. Sin embargo, su relación con el miedo parece mucho menos inocente que sus juguetones dibujos.
Duas vezes João liberada/Two Times João Liberada
-
Directora: Paula Tomás Marques (Portugal).
-
País de producción: Portugal.
-
Intérpretes: June João, André Tecedeiro, Jenny Larrue, Alice Azevedo, Caio Amado, Eloísa d'Ascensão, Tiago Aires Lêdo.
-
Sinopsis. João protagoniza una película biográfica sobre Liberada, una figura con disconformidad de género perseguida por la Inquisición. Tras la misteriosa parálisis del director, João se enfrenta a sueños inquietantes y lucha por honrar la historia de Liberada.
Estrany riu/Strange River
-
Director: Jaume Claret Muxart (España).
-
Países de producción: España y Alemania.
-
Intérpretes: Jan Monter Palau, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Francesco Wenz, Bernat Solé Palau, Roc Colell Moncunill.
-
Sinopsis. Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia.
La felicidad/Happiness
-
Directora: Paz Encina (Paraguay).
-
País de producción: Paraguay.
-
Intérpretes: Martina Cabrera Dos Santos, Aquiles Rauddi Dos Santos.
-
Sinopsis. «La felicidad es un cortometraje que aborda la nostalgia y el recuerdo hacia mi hermano fallecido. Desde entonces, solamente pienso en él e intento recrear alguna imagen que todavía pueda unirnos, que todavía pueda hacerme sentir, algún rasgo de felicidad, alguna imagen, que me devuelva su imagen y la mía, juntos, preciosos, eternos». (Paz Encina)
La gréve/The Strike
-
Directora: Gabrielle Stemmer (Francia).
-
Países de producción: Francia.
-
Sinopsis. A través del montaje de imágenes de archivo y de una lectura del texto de Ovidie La chair est triste hélas, la película hace añicos el modelo heterosexual, una historia que es a la vez íntima y política.
Jóhanna af Örk/Joan of Arc
-
Director: Hlynur Pálmason (Islandia).
-
Países de producción: Islandia, Dinamarca y Francia.
-
Intérpretes: Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson.
-
Sinopsis. Tres hermanos crean una figura similar a un caballero, solo para luego dispararle una lluvia de flechas. A lo largo de las estaciones, observamos sus vidas mientras construyen y destruyen su realista creación.
Kota/Hen
-
Director: György Pálfi (Hungría).
-
País de producción: Alemania, Grecia y Hungría.
-
Intérpretes: Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanagioti, Argyris Pantazaras.
-
Sinopsis. «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad», pero ¿y si la heroína es solo una gallina? Escapando de una granja de pollos, la gallina encuentra refugio en el patio de un restaurante que se cae a pedazos. Allí descubre el amor, se enfrenta al orden jerárquico y lucha para proteger sus huevos de un dueño codicioso. Su divertida pero conmovedora búsqueda de la maternidad refleja las complejas concesiones y las luchas silenciosas de las vidas humanas.
Lurker
-
Director: Alex Russell (EEUU).
-
País de producción: EEUU.
-
Intérpretes: Théodore Pellerin, Archie Madekwe.
-
Sinopsis. Cuando un dependiente veinteañero se topa con una estrella del pop en alza, aprovecha la oportunidad para abrirse paso en el círculo de la gente famosa. Pero a medida que la línea entre amigo y fan se difumina hasta volverse irreconocible, el acceso y la cercanía se convierten en una cuestión de vida o muerte.
Miharashi sedai/Brand New Landscape
-
Directora: Yuiga Danzuka (Japón).
-
País de producción: Japón.
-
Intérpretes: Kodai Kurosaki, Kenichi Endo, Haruka Igawa, Mai Kiryu.
-
Sinopsis. En el paisaje siempre cambiante de Tokio, dos hermanos deambulan por la ciudad, atormentados por la ausencia de su madre. El regreso de su padre, un arquitecto de renombre del que están distanciados, puede ser su última oportunidad de reconciliarse.
No One Knows I Disappeared
-
Director: Bo Hanxiong (China).
-
País de producción: China.
-
Intérpretes: Li Aoyang, Li Yun, Chen Yusha, Zhang Zhaohong.
-
Sinopsis. A la sombra de la creciente ocultación de personas marginadas en China y la estricta vigilancia estatal, la repentina desaparición de una anciana en el gélido invierno impulsa a su cuidadora, Lin, a una búsqueda incesante. A medida que Lin profundiza en sus indagaciones, los límites entre ella y el misterio se difuminan, entrelazando su destino con la desaparición que trata de resolver.
Schwesterherz/The Good Sister (La buena hermana)
-
Directora: Sarah Miro Fischer (Alemania).
-
País de producción: Alemania y España.
-
Intérpretes: Laura Balzer, Marie Bloching, Jane Chirwa, Proschat Madani, Giamo Röwekamp, Aram Tafreshian, Anton Weil, David Vormweg.
-
Sinopsis. Rose tiene un vínculo muy cercano con su querido hermano mayor, Sam. Cuando una mujer acusa a Sam de violación, se le pide a Rose que testifique en una investigación en su contra. Esto pondrá a prueba tanto su relación como su integridad moral.
Siempre es de noche/Always Night
-
Director: Luis Ortega (Argentina).
-
País de producción: Argentina.
-
Intérpretes: Ornella D' Elia, Matías Fernández Burzaco, María Onetto, Daniel Fanego, Osqui Guzmán, Ruth Ribero, Bruno Conti.
-
Sinopsis. Una joven armada y un poeta con una extraña condición física viven en una casa sin conexión con el exterior. Un día toca el timbre un afilador de cuchillos que se enamora a primera vista de la joven. El poeta cree que es la muerte que viene por él. Cuando ella se embaraza y nace su hijo, la joven vuelve a la casa de su madre, una señora con serios problemas mentales.
Sol menor/April Tune
-
Director: André Silva Santos (Portugal).
-
País de producción: Portugal.
-
Intérpretes: Tiago Schwäbl, Pedro Gil.
-
Sinopsis. Comienzo de la primavera. Una sonata, una carta, un ramo de flores. Un tren avanza lentamente por el paisaje de São João da Madeira, una pequeña localidad al norte de Portugal. Samuel, de 38 años, dedica sus días a su trabajo como profesor de flauta y a los rituales de duelo por la temprana muerte de su esposa Luísa, con quien compartía una vida dedicada a la música. Tras una visita de su hermano, Samuel se enfrenta a un dilema.
The Spectacle
-
Director: Bálint Kenyeres (Hungría).
-
País de producción: Hungría - Francia.
-
Intérpretes: Vilmos Jónás, Jolika Józsefné Oláh, Tímea Udvari-Kardos, Soma Sándor, Gábor Váradi.
-
Sinopsis. Un joven romaní es elegido para aparecer en televisión después de que se corra la voz de su inusual don. A medida que aumentan las expectativas, su talento oculto se enfrenta al duro resplandor del escrutinio de los medios. Lo que sigue es un desmoronamiento silencioso, para él y para quienes le rodean.
Tabi to hibi/Two Seasons, Two Strangers
-
Director: Sho Miyake (Japón).
-
País de producción: Japón.
-
Intérpretes: EunKyung Shim, Yuumi Kawai, Shinichi Tsutsumi, Mansaku Takada, Shiro Sano.
-
Sinopsis. Nagisa y Natsuo se conocen en verano junto al mar. Sus miradas vacías se reflejan mientras intercambian palabras torpes y se adentran en el océano empapado por la lluvia. En invierno, Li, una guionista en crisis creativa, viaja a un pueblo cubierto de nieve. Allí encuentra una peculiar y desolada pensión, dirigida por el enigmático Benzo. Sus conversaciones rara vez conectan, pero juntos emprenden una aventura inesperada.
La tour de glace/The Ice Tower
-
Directora: Lucile Hadzihalilovic (Francia).
-
País de producción: Francia y Alemania.
-
Intérpretes: Marion Cotillard, Gaspar Noé, August Diehl, Clara Pacini.
-
Sinopsis. Años 70. Atraída por las luces de la ciudad, Jeanne huye de un orfanato situado en lo alto de las montañas. Se refugia en un estudio de cine que explora en secreto por las noches. Durante el día se rueda allí la película La reina de las nieves, protagonizada por la enigmática Cristina. Jeanne cae inmediatamente bajo el hechizo de la bella y atormentada estrella. Entre la actriz y la chica surge una fascinación mutua.
El último arrebato/The Last Rapture
-
Directores: Marta Medina (España) y Enrique López Lavigne (España).
-
País de producción: España.
-
Sinopsis. Arrebato (1980) es hoy la gran película de culto del cine español e Iván Zulueta, su director, un cineasta maldito. Arrebato fue la película que anticipó el final de la movida, una cinta oscura y cruda cuya historia e intrahistoria están íntimamente conectadas. Arrebato sirve como premonición de la vida del propio cineasta. Al igual que sus protagonistas, Zulueta acabará arrebatado por las drogas y el cine y, como ellos, también desapareciendo.
Urchin
-
Director: Harris Dickinson (Reino Unido).
-
País de producción: Alemania, Grecia y Hungría.
-
Intérpretes: Diane Axford, Frank Dillane, Murat Erkek, Karyna Khymchuk, Amr Waked, Megan Northam.
-
Sinopsis. En las calles de Londres, Mike, un joven sin hogar, lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo. Urchin es un retrato íntimo y conmovedor sobre la fragilidad humana y la posibilidad de redención.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.