Películas de Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián
Horizontes Latinos ·Estas son las 12 películas que forman parte de la sección Horizontes Latinos en la 72 edición del Zinemaldia de Donostia
San Sebastián
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:04
El Festival de Cine de San Sebastián ha realizado una selección de doce películas que competirán al Premio Horizontes. Para optar al reconocimiento, estos largometrajes, todas dentro de la sección Horizontes Latinos', han sido producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o tienen por tema comunidades latinas del mundo.
Sección Horizontes Latinos
Limpia
-
Directora: Dominga Sotomayor (Chile).
-
País de producción: Chile.
-
Intérpretes: María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall, Rodrigo Palacios.
-
Sinopsis. Inspirada en el best-seller de Alia Trabucco, Limpia es un thriller psicológico que cuenta la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente que las llevará a un resultado inevitable.
La misteriosa mirada del flamenco
-
Director: Diego Céspedes (Chile).
-
País de producción: Chile, Francia, Alemania, España y Bélgica.
-
Intérpretes: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó.
-
Sinopsis. A principios de los 80, en el desierto chileno, Lidia, de once años, crece en el seno de una amorosa familia queer empujada al borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia lidera una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.
Un cabo suelto
-
Director: Daniel Hendler (Uruguay).
-
Países de producción: Uruguay, Argentina y España.
-
Intérpretes: Sergio Prina, Pilar Gamboa, Alberto Wolf.
-
Sinopsis. Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando. Valiéndose de su uniforme, va inspeccionando puestos de comida regional, probando lácteos y embutidos para sobrevivir, al tiempo que intenta pasar desapercibido entre los lugareños. Sin dinero ni hospedaje pero con empatía y astucia, comienza a tramar una nueva vida, recibiendo la ayuda de personajes locales que se va cruzando en el camino e, incluso, encuentra a quien cree puede ser el amor de su vida.
Cobre
-
Director: Nicolás Pereda (México).
-
País de producción: México y Canadá.
-
Intérpretes: Lázaro Rodríguez, Rosa Estela Juárez.
-
Sinopsis. En un remoto pueblo minero Lázaro encuentra un cadáver en su camino al trabajo, convirtiéndose en el blanco de las sospechas de su comunidad e incluso de su propia familia. A medida que una enfermedad respiratoria lo obliga a ausentarse de la mina, las dudas sobre su verdadero estado de salud crecen, avivando los rumores sobre su posible implicación en el crimen. Lázaro encuentra consuelo en su tía, apenas unos años mayor que él, con quien desarrolla una relación cada vez más ambigua.
Cuerpo Celeste
-
Directora: Nayra Ilic García (Chile).
-
Países de producción: Chile y Italia.
-
Intérpretes: Helen Mguralski, Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, Mariana Loyola, Nicolás Contreras.
-
Sinopsis. Chile, verano de 1990. Mientras la dictadura llega a su fin, Celeste, de quince años, pasa las vacaciones con su familia en una playa junto al desierto de Atacama, cuando un evento fractura su adolescencia y hunde a su madre en una crisis. Meses más tarde, bajo la promesa de un eclipse solar, regresa a ese lugar, pero ya nada es lo mismo. En un país a punto de sufrir grandes cambios, Celeste deberá encontrar su propio camino.
Dolores
-
Directores: Maria Clara Escobar (Brasil) y Marcelo Gomes (Brasil).
-
Países de producción: Brasil.
-
Intérpretes: Carla Ribas, Naruna Costa, Ariane Aparecida, Gilda Nomacce, Zezé Motta.
-
Sinopsis. En vísperas de cumplir 65 años, Dolores tiene una premonición: su vida va a cambiar. Será dueña de un exitoso casino. Pero su pasado de adicción al juego puede jugarle en contra. Deborah, su única hija, espera la salida de su novio de la prisión para comenzar una nueva vida, mientras Duda, nieta de Dolores, se aferra a una oportunidad de trabajar en los Estados Unidos. Las tres mujeres intentan transformar sus sueños de una vida mejor en la realidad, apostando a todo o nada.
Hiedra
-
Directora: Ana Cristina Barragán (Ecuador).
-
País de producción: Ecuador, México, Francia y España.
-
Intérpretes: Simone Bucio, Eddú Francis Llumiquinga.
-
Sinopsis. Azucena espía a adolescentes de un orfanato que conviven como hermanos. Ella tiene 30 años pero se ha estancado en una edad pasada por un suceso que marcó su vida. Aunque sus universos sociales los distancian, Azucena busca algo en el grupo y se enfoca particularmente en Julio, de 17 años. La herida, la atracción, el síndrome de Edipo, la risa y la ternura, marcan el encuentro de estos dos personajes lastimados.
Hijo mayor
-
Directora: Cecilia Kang (Argentina).
-
Países de producción: Argentina y Francia.
-
Intérpretes: Chang Sung Kim, Sang Bin Suh, Anita B Queen.
-
Sinopsis. Una familia coreana decide buscar nuevas posibilidades en Argentina y encuentra formas de superar el duelo: Lila, una adolescente coreana-argentina aún no ha encontrado su lugar en el mundo. Mientras tanto, su padre, Antonio, llega a Latinoamérica dieciocho años antes como un joven en busca de nuevos horizontes, y decide apostarlo todo a la promesa de un sueño de joven inmigrante. Una épica generacional que vuelve al pasado para reinventar el presente.
El mensaje
-
Director: Iván Fund (Argentina).
-
País de producción: Argentina, España y Uruguay.
-
Intérpretes: Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato.
-
Sinopsis. En plena crisis económica, una niña con el don de comunicarse con los animales y sus oportunistas tutores sobreviven ofreciendo consultas como médium de mascotas mientras viajan en una pequeña autocaravana por los caminos polvorientos del campo argentino. Un negocio sobrenatural, donde lo trascendental vale monedas y el oportunismo roza la verdad. Magia o fraude, el servicio es real y la inocencia un tesoro.
Nuestra Tierra
Los domingos / Sundays
-
Directora: Lucrecia Martel (Argentina).
-
Países de producción: Argentina, EEUU, México, Francia, Países Bajos y Dinamarca.
-
Sinopsis. En 2009, un hombre y sus dos cómplices intentan desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato es grabado en video. Hacen falta nueve años de protestas antes de que finalmente se abran los procedimientos judiciales en 2018. Durante todo este tiempo, los asesinos permanecen libres.
Olmo
-
Director: Fernando Eimbcke (México).
-
Países de producción: EEUU y México.
-
Intérpretes: Aivan Uttapa, Gustavo Sánchez Parra, Andrea Suárez Paz, Diego Olmedo, Rosa Armendariz, Melanie Frometa.
-
Sinopsis. 1979, Nuevo México, Estados Unidos. Olmo se siente atrapado. Hoy le toca cuidar a su padre enfermo a pesar de que solo tiene 14 años y preferiría estar pasando el rato con su mejor amigo, Miguel. Pero cuando su guapa vecina, Nina, lo invita a una fiesta, hará todo lo posible para librarse de sus deberes, embarcándose en un periplo de travesuras y caos. A medida que avanza la noche, quizá llegue a amar el mismo lugar del que durante tanto tiempo ha tratado de escapar: su hogar.
Un Poeta
-
Director: Simón Mesa Soto (Colombia).
-
País de producción: Colombia, Alemania y Suecia.
-
Intérpretes: Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo.
-
Sinopsis. Óscar Restrepo, el poeta del título, no ha sido capaz de estar a la altura de sus prometedores inicios en la literatura, y sobrevive como puede mientras cuida de su madre. Óscar encuentra un espíritu afín en su estudiante Yurlady, una adolescente a la que ve como un diamante en bruto de la poesía.
