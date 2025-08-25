Cartel y tráiler de 'Los Tigres', una de las películas que competirán en la Sección Oficial Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos, 'Los Tigres' está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie,

'Los Tigres', el nuevo largometraje dirigido por Alberto Rodríguez y coescrito por el propio director junto a Rafael Cobos y producida por el donostiarra Koldo Zuazua , presenta tráiler y cartel oficial. La película, protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, tendrá su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. La cinta, un thriller de atmósfera opresiva, recrea el fascinante y desconocido mundo del trabajo del buzo industrial: una mezcla de buzos, astronautas y fontaneros, que llevan su vocación al extremo.

Alberto Rodríguez, creador de algunas de las películas y series más premiadas de los últimos tiempos como 'Modelo 77', 'La isla mínima' o 'La Peste', participa en esta edición del certamen donostiarra por partida doble, y coescribe 'Los Tigres' con su colaborador habitual Rafael Cobos, con quien comparte dos premios Goya a mejor guion y mejor guion adaptado.

Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos, 'Los Tigres' está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y relata la historia de dos hermanos que trabajan como buzos profesionales en el mundo del petróleo. Completan el reparto Joaquín Núñez (Goya al mejor actor revelación por 'Grupo 7'), José Miguel Manzano Bazalo «Skone» (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación), César Vicente ('Dolor y Gloria', 'Franklin') y Silvia Acosta ('Fueron los días', 'Lava', 'Mamacruz').

'Los Tigres' es una película original Movistar Plus+ producida por la empresa guipuzcoana Kowalski Films, Juan Moreno y Guillermo Sempere (Feelgood Media), Domingo Corral, Fran Araújo, Manuela Ocón y Guillermo Farré (Movistar Plus+), Alberto Rodríguez, Rafael Cobos (productores ejecutivos), Mazagón Films AIE junto a Jean Labadie y Alice Labadie (Le Pacte).