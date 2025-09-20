La música llena la pantalla de energía en el Velódromo

El Zinemaldi se ha volcado este sábado en la música y ha encontrado, un año más, su perfecto aliado en la Euskadiko Orkestra. Easo Abesbatza ... y la cantante Blanca Paloma se han sumado a la agrupación en una velada en el Velódromo en la que ha imperado la música rítmica, propia de películas como 'Los futbolísimos 2', 'Dragonkeeper' o 'El capitán Trueno y el Santo Grial'. A ellas se han unido bandas sonoras con un carácter más variado, como las escritas por el fallecido compositor Augusto Algueró, la emotiva 'La boda de Rosa', la intensa 'La casa de papel' y la de mayor intimidad del encuentro, 'Caminar el tiempo'.

Autoridades como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, o el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, no han querido perderse la cita. Aizpea Goenaga ha sido la encargada de presentar la gala y a los siete compositores, así como de anunciar que la orquesta y la SGAE se sumaban al comunicado contra el genocidio de Gaza, información que ha sido largamente aplaudida por los asistentes. El compositor Luis Ivars, además, ha transmitido su deseo de que el Festival dé un paso más en su apuesta por la música y cree un premio a la mejor de cada edición.

Las piezas escritas por Augusto Algueró para películas de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo como 'Cabriola' o 'Las chicas de la Cruz Roja' han permitido constatar el gran oficio del creador catalán como orquestador. Sorprendía la hipnótica partitura escrita por Alba S. Torremocha para 'Los futbolísimos 2', así como la expresividad conseguida por Vanessa Garde en 'La boda de Rosa'. También ha convencido el trabajo de Arturo Cardelús en 'Dragonkeeper'y el carácter conseguido por Iván Martínez Lacámara en su música para la serie 'La casa de papel'.

Ocón ha sido una batuta segura y atenta, consiguiendo una notable sincronización de las imágenes con el sonido, destacando en piezas de más difícil concertación, como 'Caminar el tiempo', con el compositor Luis Ivars en el piano, la cantante Blanca Paloma y el Easo. Su labor, así como la de la orquesta y el coro, han sido igualmente magníficas en la última obra, también de Ivars, una pieza enérgica e ideal como broche de oro para un encuentro brillante.