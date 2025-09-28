Historias del buen fallo

Final feliz para el Festival por el lado de los premios. La 73ª edición se cierra con una Concha de Oro de la que podemos ... sentirnos orgullosos, que no tira el palmarés histórico para abajo sino hacia arriba. 'Los domingos' es una obra con poso, con inteligencia, con humanidad, que abre caminos.

El jurado presidido por J.A. Bayona ha coincidido en lo fundamental con los criterios de la crítica, dando los premios máximos a dos de las cuatro películas que estaban muy por encima del resto. Han pasado 25 años desde que José Luis Guerin recibiera el Premio Especial del Jurado por 'En construcción'. Ahora ha recibido exactamente el mismo galardón por la deliciosa 'Historias del buen valle'. El mundo ha cambiado pero él sigue siendo un maestro del cine de no ficción, capaz de sacar chispas, memoria y ternura a lo que cuentan los vecinos de un barrio periférico de Barcelona.

La Concha de Oro para 'Los domingos' es inapelable. No porque coincida con nuestra opinión sino porque consagra a la barakaldesa Alauda Ruiz de Azúa –quién diría que este es sólo su tercer largo– como autora de un cine sutil y complejo, nada obvio pero tremendamente sugerente, que dice mucho sin juzgar y abre debates insospechados.

De los otros títulos destacados de la competición, el jurado se olvida de la argentina 'Las corrientes' (tiene el consuelo del premio RTVE Otra mirada) y deja 'Maspalomas' reducida a una merecida Concha de Plata a la Mejor Interpretación para el entrañable Jose Ramon Soroiz, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong, que hace de ella misma. El palmarés también se acuerda de la mencionable 'Los tigres' a través de la fotografía de Pau Esteve y de la reivindicativa 'Belén', premiando a la actriz que hace de la víctima, Camila Plaate.

La única mancha está en galardonar el ¿guion? y ¿dirección? de la nadería que hace el belga Joachim Lafosse en 'Six jours ce printemps-là'. Bueno, nadie es perfecto.