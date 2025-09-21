Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paul Dano, en el papel de Vadim Baranov, en 'El mago del Kremlin'.

Y Maquiavelo se encontró con el Zar de todas las Rusias

Assayas, el gran autor de aquel 'Carlos', otro filme político y oscuro, dirige a Dano, Vikander y Law en 'El mago del Kremlin'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El comienzo del libro en el que se basa el espléndido, acerado, afilado, intenso, turbio y a la vez resplandeciente guion, escrito por el mismo ... Assayas y el magnífico Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras de 202, autor de títulos tan inmensos como 'El adversario' o 'Limónov', es sencillamente brutal y no deja resquicio a duda alguna, «Mucho tiempo después se dijeron de él las cosas más diversas. Había quien afirmaba que se había retirado a un monasterio del monte Athos para rezar entre piedras y lagartijas, otros juraban haberlo visto en una villa de Sotogrande, mezclado con una multitud de modelos cocainómanos. Otros se empeñaban en sostener que habían encontrado su rastro en el aeropuerto de Sarja, en el cuartel general de las milicias del Dombás o entre las ruinas de Mogadiscio(...) La mayoría de los poderosos extraen su aura de la posición que ocupan. A partir del momento en que la pierden es como si les hubiesen desenchufado de la corriente (..). Baranov pertenecía a una raza diferente. Aunque en realidad yo no sabría decir a cuál (...) Avanzaba por la vida rodeado de enigmas. Lo único más o menos cierto era su influencia en el Zar. Durante los quince años que había estado a su servicio había contribuido de manera decisiva a la construcción de su poder(...). La presencia de testigos ocasionales no llegaba a aclarar las actividades nocturnas del Zar y su consejero(...)».

