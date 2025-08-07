Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'La loba', de William Wyler, una de las películas que cuentan con guion de Lillian Hellman.

Zinemaldia

Dieciséis películas permitirán conocer la obra y la vida de la guionista Lillian Hellman

El Festival le dedicará su retrospectiva clásica y publicará un libro monográfico de la comprometida escritora

Teresa Flaño

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:03

El Festival de Cine ya había adelantado que su próxima retrospectiva clásica va a estar dedicada a la escritora y guionista estadounidense Lillian Hellman (1905- ... 1984), una mujer que destacó por su compromiso social y de cuyo ingenio surgieron proyectos como 'La loba' (1941) o 'La calumnia' (1961). Durante años su nombre ha estado marcado por el ostracismo, posiblemente por sus posturas políticas y su manera de entender la vida. Ahora, el Zinemaldia ha anunciado que el ciclo se compondrá de dieciséis películas, entre las que se incluyen no solo todas las inspiradas en sus textos sino también otras que recogen momentos de su biografía y que permitirán conocerla en profundidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 Detenido un conductor por atropellar a un agente de movilidad y darse a la fuga en Donostia
  3. 3 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 El Valencia presenta una oferta para obtener la cesión de Sadiq
  9. 9

    Dos detenidos por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, una de ellas guipuzcoana
  10. 10

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dieciséis películas permitirán conocer la obra y la vida de la guionista Lillian Hellman

Dieciséis películas permitirán conocer la obra y la vida de la guionista Lillian Hellman