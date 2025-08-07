El Festival de Cine ya había adelantado que su próxima retrospectiva clásica va a estar dedicada a la escritora y guionista estadounidense Lillian Hellman (1905- ... 1984), una mujer que destacó por su compromiso social y de cuyo ingenio surgieron proyectos como 'La loba' (1941) o 'La calumnia' (1961). Durante años su nombre ha estado marcado por el ostracismo, posiblemente por sus posturas políticas y su manera de entender la vida. Ahora, el Zinemaldia ha anunciado que el ciclo se compondrá de dieciséis películas, entre las que se incluyen no solo todas las inspiradas en sus textos sino también otras que recogen momentos de su biografía y que permitirán conocerla en profundidad.

Junto a las proyecciones, la retrospectiva también incluirá la publicación del libro monográfico 'Lilllian Hellman. Ficción, memoria y compromiso, escrito por María Adell, Hannal McGill y Nuria Vidal, una edición conjunta del Festival y de la Filmoteca Vasca. Dividido en tres capítulos autónomos, uno por cada autora, el volumen recogerá su notoria actividad cinematográfica, además de un análisis de su obra teatral, los conflictivos libros de memorias, el sustrato político de casi toda su obra y su posicionamiento en el periodo de la caza de brujas macarthista.

Las películas 'The Dark Angel' ('El ángel de las tinieblas') Sidney Franklin, 1935

'These Three' ('Esos tres') William Wyler, 1936

'Dead End' William Wyler, 1937

'The Spanish Earth' ('Tierra de España') Joris Ivens, 1937

'The Conwboy and the Lady' ('El vaquero y la dama') H. C. Potter, 1938

'The Westerner' ('El forastero') William Wyler, 1940

'The Little foxes' ('La loba') William Wyler, 1941

'The North Star' Lewis Milestone, 1943

'Watch on the Rhine' Herman Shumlin, 1943

'The Searching Wind' Wiliamn Dieterle, 1946

'Another Part of the Forest' Michael Gordon, 1948

'The Children's Hour' ('La calumnia' William Wyler, 1961

'Toys in the Attic' ('Cariño amargo' George Roy Hill, 1963

'The Chase' ('La jauría humana') Athur Penn, 1966

'Julia' Fred Zinnemann, 1977

'Dash and Lilly' Kathy Bates, 1999

Entre los títulos que se podrán ver en Klasikoak está 'The Dark Angel' ('El ángel de las tinieblas'), un melodrama romántico de Sidney Franklin de 1935 y que supuso el estreno de Hellman como guionista.

Ampliar Lillian Hellamn.

'The Cowboy and the Lady' ('El vaquero y la dama',1938), de H. C. Potter, y 'The Westerner' (El forastero, 1940), de William Wyler, ambas protagonizadas por Gary Cooper, supusieron su incursión en el género del wester. Con Wyler colaboró en varias ocasiones más, en títulos tan fundamentales como 'La loba', con Bette Davis. Para este mismo director antes había escrito 'These Three' (Esos tres' (1936), 'Dead End' (1937), y después 'The Children's Hour' (La calumnia' (1961). Todas ellas se podrán ver en la próxima edición del Zinemaldia, que con esta retrospectiva quiere recuperar la obra de mujer, esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood de las décadas que abarcan desde los años 30 hasta los 60.

Dashiell Hammett

En la vertiente ideológica fue crucial su relación con Dashiell Hammett, con quien colaboró en el guion del drama 'Watch on the Rhine' (Herman Shumlin, 1943). El autor de novelas fundamentales del género negro como 'Cosecha roja' o 'El halcón maltés', comprometido con la izquierda y con el Partido Comunista americano, está bien presente en uno de los libros de memorias de Hellman, 'Pentimento' (1973). Fue llevado al cine por Fred Zinnemann en 'Julia' (1977), con Jane Fonda como Hellman, Jason Robards en el papel de Hammett y Vanessa Redgrave como Julia, la amiga de infancia de la escritora con la que retoma su amistad en Viena durante los tiempos inclementes del auge del nazismo. Su tercer libro autobiográfico, 'Scoundrel Time' ('Tiempo de canallas', 1976), se centra en el periodo de la caza de brujas y el comité de actividades antiamericanas. La actriz Kathy Bates dirigió en 1999 el telefilme 'Dash and Lill'y, centrado en la relación entre Hammett y Hellman.

Participó, como adaptadora o como adaptada, en películas de Lewis Milestone –'The North Star '(1943)–, William Dieterle –'The Searching Wind' (1946)–, Michael Gordon –'Another Part of the Forest' (1948)– y George Roy Hill – 'Toys in the Attic' '(Cariño amargo', 1963)–, y también colaboró, aunque sin acreditar, en 'The Cowboy and the Lady' (El vaquero y la dama, H.C. Potter, 1938), y en una de las películas fundamentales de la izquierda cinematográfica: 'The Spanish Earth' ('Tierra de España', 1937), documental de Joris Ivens sobre la Guerra Civil española en cuya escritura participaron igualmente Ernest Hemingway y John Dos Passos.