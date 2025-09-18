Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Juan Antonio Bayona, a su llegada al hotel María Cristina.

Juan Antonio Bayona, a su llegada al hotel María Cristina. De la Hera

Juan Antonio Bayona ya está en Donostia para presidir el jurado oficial del Zinemaldia

Tras saludar a José Luis Rebordinos, atendió con calma a los fans que le aguardaban en el María Cristina, firmando autógrafos y posando en fotografías

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:07

En la víspera del arranque oficial del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el director Juan Antonio Bayona ha llegado ya a la ... capital guipuzcoana para ponerse al frente del jurado oficial. El cineasta barcelonés se ha instalado este jueves por la tarde en el Hotel María Cristina tras un breve momento protocolario: primero ha saludado al director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, en lo alto de la escalinata, y después ha bajado de nuevo para atender con calma a los fans que le aguardaban en la entrada, firmando autógrafos y posando en fotografías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juan Antonio Bayona ya está en Donostia para presidir el jurado oficial del Zinemaldia