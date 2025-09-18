Juan Antonio Bayona ya está en Donostia para presidir el jurado oficial del Zinemaldia

En la víspera del arranque oficial del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el director Juan Antonio Bayona ha llegado ya a la ... capital guipuzcoana para ponerse al frente del jurado oficial. El cineasta barcelonés se ha instalado este jueves por la tarde en el Hotel María Cristina tras un breve momento protocolario: primero ha saludado al director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, en lo alto de la escalinata, y después ha bajado de nuevo para atender con calma a los fans que le aguardaban en la entrada, firmando autógrafos y posando en fotografías.

Bayona, convertido en uno de los realizadores españoles más reconocidos a nivel internacional, presidirá un jurado que completa un elenco diverso y cosmopolita: la directora portuguesa Laura Carreira, la cineasta estadounidense Gia Coppola, la actriz china Zhou Dongyu, la actriz y cantante argentina Lali Espósito, el actor británico Mark Strong y la productora y actriz francesa Anne-Dominique Toussaint. Todos ellos han ido llegando a San Sebastián a lo largo de esta tarde.

El director de El orfanato (2007), Lo imposible (2012) o Un monstruo viene a verme (2016) llega a Donostia tras haber culminado uno de sus mayores hitos recientes: La sociedad de la nieve (2023), con la que obtuvo dos nominaciones a los Oscar. Bayona, que ya fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía en el marco del propio festival en 2013, regresa ahora a San Sebastián con la responsabilidad de decidir, junto a sus compañeros, los principales premios de esta edición.

Con la llegada del jurado oficial, el Zinemaldia ya cuenta con uno de los engranajes clave para poder alzar este viernes el telón de una edición que combina cine de autor, grandes nombres internacionales y la tradicional expectación que genera el desembarco de estrellas en Donostia.