José Luis Cuerda: «Me ha quedado una película magnífica, de verdad» 01:36 Los actores de 'Tiempo después'posan en San sebastián. / AINHOA MÚGICA El cineasta presenta en San Sebastián su último trabajo, 'Tiempo después', acompañado por buena parte del reparto coral y muy reconocible que protagoniza la obra AINHOA IGLESIAS San Sebastián Martes, 25 septiembre 2018, 13:57

Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, Carlos Areces, César Sarachu, Raúl Cimas y Joaquín Reyes han presentado este martes en el Festival de Cine de San Sebastián la película 'Tiempo después', junto al director José Luis Cuerda y los productores Carmela Martínez Oliart y Félix Tusell Sánchez. El filme, que supone el regreso del cineasta a la comedia del absurdo, cuenta a lo largo del metraje con multitud de rostros conocidos. Además de los actores y actrices ya mencionados ocupan plano Miguel Rellán, Daniel Pérez Prada, Manuel Solo, Berto Romero, Gabino Diego, Antonio de la Torre, María Ballesteros, Pepe Ocio, Miguel Herrán, Raúl Cimas, Martín Caparrós, Estefanía de los Santos, Nerea Camacho, Andreu Buenafuente, Secun de la Rosa y Javier Bódalo.

'Tiempo después' se erige en una especie de secuela de uno de los títulos más aclamados del cineasta, 'Amanece que no es poco'. La trama se sitúa en el año 9177, «mil años arriba, mil años abajo, que tampoco hay que pillarse los dedos con estas minucias», bromean en la sinopsis. El mundo entero se ha visto reducido a una sociedad cochambrosa integrada por parados y hambrientos del cosmos que habitan en las afueras, dado que un solo Edificio Representativo ocupa el centro. Entre todos estos desgraciados, José María decide que con las dificultades que haya que salvar y mediante la venta de una riquísima limonada que él manufactura, otro mundo es posible.

Narrada con un tono aún más sarcástico que sus anteriores trabajos, José Luis Cuerda reconoce que su nueva obra exhibe un mayor hartazgo por la precaria situación que atraviesa la sociedad española en general y la política en particular. «Soy muy llorón, lloro prácticamente todos los días. Hoy aún no he llorado», ha amenazado en broma al ser interrogado en la sala de prensa por su opinión a este respecto. Para explicar a continuación: «la política de hoy en día no da ganas de llorar, sino de repartir cachetillos, así de esos secos pero que se notan».

Rueda de prensa del filme oon muchos de los actores protagonistas / A.M.

Pero antes de que la rueda de prensa amenazara con ponerse seria actores y director han ido encadenando anécdotas y chistes sobre el rodaje. «Nos lo hemos pasado fatal», ha bromeado Arturo Valls, aunque ha querido dejar claro que el cachondeo se ha limitado a los tiempos muertos entre una y otra toma. «Cuando estábamos grabando nos ceñíamos al guión, que es magnífico y no había hueco para meter ni una 'morcilla'». «Gracias, lo hago a posta para que no digáis lo que os dé la gana», ha replicado Cuerda.

El elenco de actores y actrices presente en la sala se ha mostrado de hecho encantado con la eficacia del cineasta a la hora de rodar. «Nos íbamos antes de la hora a casa», han coincidido. «Casi le teníamos que rogar para hacer una segunda toma», han apuntado, dejando entrever así que 'Tiempo después' se ha rodado casi del tirón. ¿El resultado? Según Cuerda «una película magnífica, de verdad»