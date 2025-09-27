Joan Roca y Dani García, 'glamour' en los fogones

Dice el cocinero Joan Roca que le produce «mucho pudor» ser protagonista de un documental, pero también añade que «si sirve para inspirar a ... algún joven interesado en la gastronomía, bienvenido sea». Roca y su colega Dani García fueron ayer protagonistas de la clausura del ciclo Culinary Zinema por partida doble: en pantalla y en una cena que, según Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, «es una de las más potentes que hemos dado en nuestros quince años de historia».

El documental 'Uno de los nuestros, legado Joan Roca', dirigido por Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, cuenta cómo fue el homenaje tributado en Barcelona a Roca por sus compañeros de profesión en un encuentro promovido por el cocinero andaluz Dani García. «Hemos intentado captar con la cámara la energía brutal de ese momento», dicen los directores. Porque a partir de ese encuentro el filme es el relato de cómo los hermanos Roca pasaron de crecer en una casa familiar de comidas en un barrio trabajador de Girona a ser distinguidos como el mejor restaurante del mundo.

El estreno en los Príncipe fue emocionante, pero más intensa fue la cena preparada por Roca y García con sus equipos en el BCC con algunos de sus platos más carecterísticos y otros de los que aparecen en la película. Fue una cena para la pequeña historia del Zinemaldia y un cierre de lujo de otro intenso año del Culinary Zinema, que la víspera había vivido una divertida 'cena canalla' de la mano del argentino Jota Urondo, el bonaerense que protagoniza su propio documental y que es descendiente, por cierto, del municipio navarro de Isaba.

El 'hombre bala'

También fue emocionante el pase de 'Hombre bala', casi a la misma hora, en el Príncipe. El documental 'íntimo' sobre Mikel Erentxun elaborado por Anuska Ariztimuño fue presentado entre amigos y familia del músico, y rubricado por una gran ovación.

La directora apuesta por indagar en la personalidad del artista, más que en su faceta de músico, con valiosas imágenes de cuando era niño o empezaba en el oficio. La película llegará en unos meses a las plataformas de Movistar y ETB, y Erentxun aprovechó el estreno de ayer para lanzar la canción que se va componiendo a lo largo de la película como una muestra de su proceso de creación. 'Mientras quede una luz', se titula.

Estilistas en la alfombra

Las alfombras rojas se intensifican en este tramo final. La de Jennifer Lawrence fue multitudinaria, pese a celebrarse a una hora tan poco glamurosa como las seis de la tarde. La actriz innovó al llegar hasta el photocall con sus propias estilistas, que le «recompusieron» el pelo y el modelo ante las propias cámaras después de atravesar la nube de fans.

También fue cálido el paseillo nocturno del amplio y talentoso equipo de la exitosa 'Anatomía de un instante'. Ahí estaban Álvaro Morte, que hace de Adolfo Suárez con una nariz añadida que provocó no pocas preguntas en la rueda de prensa; el camaleónico Eduard Fernández, que borda su Santiago Carrillo; Manolo Solo, también brillante como Gutiérrez Mellado; Alejandra Onieva, como una de las asistentes del presidente, desfilaron por la alfombra con el director, Alberto Rodríguez, feliz por la acogida y que se mueve por Donostia ya como pez en el agua. El sábado anterior presentó 'Los tigres', que aún puede entrar hoy en el palmarés. También figuraba en el grupo Javier Cercas, autor del libro en el que está basada la serie y que ha buscado un segundo plano «porque lo que importa ahora es la serie, no mi libro». Por eso mismo no estuvo en la rueda de prensa.

Hubo otra concurrida alfombra, más cercana. La presentación de la serie 'Zeru ahoak' en Sección Oficial, también fuera de concurso, vino arropada por el amplio equipo de la producción, con el director Koldo Almandoz al frente y su reparto, formado por la felizmente omnipresente Nagore Aranburu, Sara Cozar, Joxean Bengoetxea, Miren Gaztañaga y Ramon Agirre, además del guionista, el escritor Harkaitz Cano. Buena parte de ellos son vecinos donostiarras que puedes ver cualquier día del año paseando por ese mismo lugar, pero ayer lo hacían bajo los focos y con el aplauso por la serie que mañana mismo estrena ETB1.