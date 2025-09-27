Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Aizega, Amaia Barredo, Roca, Dani García, Subijana, José Miguel Herrera y Miguel Angel Pereda. BCC

Joan Roca y Dani García, 'glamour' en los fogones

El Culinary Zinema se cierra con el documental sobre el catalán y 'la madre de todas las cenas' El estreno de Erentxun y los felices 'vecinos' de 'Zeru ahoak'

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Dice el cocinero Joan Roca que le produce «mucho pudor» ser protagonista de un documental, pero también añade que «si sirve para inspirar a ... algún joven interesado en la gastronomía, bienvenido sea». Roca y su colega Dani García fueron ayer protagonistas de la clausura del ciclo Culinary Zinema por partida doble: en pantalla y en una cena que, según Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, «es una de las más potentes que hemos dado en nuestros quince años de historia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  2. 2 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  3. 3

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  4. 4

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  9. 9 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»
  10. 10

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joan Roca y Dani García, 'glamour' en los fogones

Joan Roca y Dani García, &#039;glamour&#039; en los fogones