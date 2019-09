«Me interesa el fundamentalismo religioso y su influjo en la sociedad» La realizadora Malgorzata Szumowska retrata en 'The Other Lamb' la sumisión de un grupo de mujeres devotas de un falso profeta ALBERTO MOYANO San Sebastián Lunes, 23 septiembre 2019, 17:29

Después de participar como jurado en la edición de 2014, la realizadora polaca Malgorzata Szumowska regresa al Zinemaldia para participar en esta ocasión en la competición de la Sección Oficial. Y lo hace con 'The Other Lamb', una turbia historia de sectarismo y sumisión en el que un grupo de mujeres siguen a un falso profeta. La película, que llega a Donostia en régimen de estreno europeo tras pasar hace unos días por el Festival de Toronto, se basa en un guion de la australiana Catherine S. McMullen y esto también supone una novedad para Szumowska, ya que está acostumbrada a trabajar sobre historias propias. No obstante, reconoció que no le había costado esfuerzo hacer suyo el relato de McMullen, que comparte con la filmografía de Szumowska los aspectos religiosos de la trama. «Son temas que siempre me han interesado: el fundamentalismo religioso y cómo ha influido en la sociedad. He visto tantos vínculos con mi mundo interno que fue fácil no perderme».

Esta coproducción entre Irlanda, Bélgica, Polonia y EE UU no es la primera cinta que la directora rueda en inglés. «Me gusta liberarme de Polonia y de los problemas que pasamos. Estamos atravesando un período no demasiado bueno», ha explicado Szumowska durante la rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por las protagonistas de su filme, la joven Raffey Cassidy y Denise Gough, así como por la productora Stephanie Wilcox.

Szumowska ha comentado que aunque tiene varios proyectos sobre la mesa para rodar algunas películas en inglés, en su siguiente proyecto regresará a Polonia «y la siguiente ya ser verá, igual es en EE UU». La directora no ocultó el influjo de Lars von Trier, cuya productora Zentropa está implicada en el proyecto, y en concreto, de su película 'Anticristo', en cuyo equipo de producción trabajó. «Por supuesto, adoro todo lo que hace y siempre estoy bajo su influencia». Szumowska señala que «aunque habitualmente no ve películas de terror», para preparar el rodaje de 'The Other Lamb' lo ha hecho y se ha sumergido en títulos de la 'nueva ola', como 'Get Out'. «Me parece interesante interesarme por otros mundos diferentes. Igual me he convertido en una directora de género», bromeó la realizadora polaca, que habló también largo y tendido sobre la estrecha relación de complicidad que mantiene con su director de fotografía habitual, Michal Englert. «Hemos hecho siete largometrajes juntos. No necesitamos hablarle mucho para transmitirle lo que quiero, así que supone un gran ahorro de tiempo».

En cuanto a las actrices, tanto Raffey como Denise coincidieron en señalar la dureza de un rodaje que tuvo lugar en Irlanda bajo una climatología adversa y que se prolongó a lo largo de veinticinco días. No obstante, reconocieron habérselo pasado muy bien. Gough ha asegurado que la película certifica que «las mujeres pueden salvarse a sí mismas, frente a la esperanza de que un hombre lo haga» por ellas. «No me gusta participar en películas en las que las mujeres aparecen como víctimas», ha añadido. Gough ha recalcado que «no tuvimos el lujo» de pasar mucho tiempo preparando el personaje, pero no se ha mostrado contrariada: «Aspiro a entrar y salir lo más rápidamente posible de un personaje».

La productora Stephanie Wilcox ha señalado que la película estuvo a punto de rodarse en el agreste paisaje australiano, pero finalmente se trasladó a Irlanda. Ahí, cada escena está compuesta como si fuera un cuadro. «Son como sueños, pero el tono está controlado. Parece el ambiente de una pesadilla febril».