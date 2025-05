El Zinemaldia recupera a la guionista Lillian Hellman

Lillian Hellman será la protagonista de la retrospectiva de la 73 edición del Zinemaldia. Posiblemente su nombre no sonará a muchos, pero se trata de ... una guionista que trabajó con cineastas como William Wyler, Arthur Penn, William Dieterle o George Roy Hill. Fue responsable de los textos de películas como 'La loba' (1941), 'La calumnia' (1961) o 'La jauría humana' (1966). Figura clave en el Hollywood clásico, mantuvo siempre posturas de izquierdas -a su muerte legó un fondo para marxistas norteamericanos-, y fue pareja del novelista Dashiell Hammett, que militó en el Partido Comunista de su país y a quien estuvo sentimentalmente de forma intermitente hasta la muerte del autor de 'El halcón maltés' en 1961. El ciclo, organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca, en colaboración con la Filmoteca Española, incluirá toda su obra para cine y contará con un libro escrito.

Lillian Hellman (1905-1984) ha sido durante años un absoluto enigma. La dramaturga, novelista y guionista estadounidense vivió épocas convulsas, de la Gran Depresión a la caza de brujas macarthista, tiempos reflejados a lo largo de una obra que, aun resultando misteriosa, también ha sido muy reivindicada, sobre todo en su vertiente cinematográfica. El Festival de San Sebastián se propone recordar su trabajo considerado esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood desde los años 30 hasta los 60.

William Wyler

Sus inicios en la escritura fueron como dramaturga y posteriormente adaptó algunas de sus piezas teatrales a la gran pantalla. Ese fue el caso de 'The Little Foxes' (La loba, 1941), filme de William Wyler con guion de Hellamn a partir de su propia obra teatral y con Bette Davis como protagonista, sobre la decadencia de una familia sureña, ambiente que conocía bien porque había nacido en Nueva Orleans. Nuria Espert encarnó el personaje esta heredera arruinada en la versión teatral española. Wyler también dirigió otra de sus obras más conocidas y que ella misma adaptó, 'The Children's Hour' (La calumnia, 1961) -que fue su primer éxito teatral en 1934-, sobre los rumores falsos sobre la relación entre dos profesoras de escuela encarnadas por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Ya antes, Wyler y Hellamn había llevado al cine una primera versión de esta obra con el título de 'These Three' ( Esos tres, 1936), pero para evitar la censura tuvieron que cambiar el guion y eliminar cualquier referencia de lesbianismo . Además, colaboraron en 'Dead End' (1937), película que combina drama social y cine negro.

Ampliar Shirley MacLaine y Audrey Hepburn en 'La calumania.

En 1946 también adaptó para el cine su obra 'The Searching Wind' (Un amor cual ninguno), dirigida por William Dieterle, protagonizada por Robert Young y Sylvia Sudney, con la II Guerra Mundial de fondo.

George Roy Hill se basó en su novela 'Toys in the Attic' para el argumento de una película rodada en 1963 con Dean Martin y Geraldine Page que en España se tituló 'Cariño amargo', también ambientada en Nueva Orleans.

Otro de sus trabajos más notables fue 'The Chase' (La jauría humana, 1966), de Arthur Penn, notable radiografía de la violencia y el racismo extendidos en la sociedad del sur de EE UU, que la guionista escribió a partir de la novela de Horton Foote, con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford en el reparto. Hellman había debutado en el cine como guionista en 1935 con 'The Dark Angel' (El ángel de las tinieblas), de Sidney Franklin, un melodrama romántico apuntalado en los efectos emocionales de la posguerra.

Relación con España

Escribió sus memorias recogidas en tres volúmenes 'Pentimento', que fue llevado al cine por Fred Zinnemann en 'Julia' (1977), con Jane Fonda y Jason Robards como protagonistas; 'La mujer inacabada', donde narraba su experiencia en la Guerra Civil española, y 'Tiempo de canallas', que se centra en el periodo de la caza de brujas y el comité de actividades antinorteamericanas.

La relación de Hellman con España no quedó plasmada solo en la literatura. En 1931 colaboró con Ernest Hemingway y John Dos Passos en el guion de 'The Spanish Eart' (La tierra española), un documental sobre la Guerra Civil dirigió por Joris Ivens con el propósito de reunir fondos para la causa republicana.

Ampliar Marlon Brando y Robert Redford protagonizaron 'La jauría humana'.

Considerada un icono para los liberales de su país en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, sufrió los efectos de la censura durante la llamada caza de brujas, fue vetada por los estudios de Hollywood y solo consiguió trabajar, con un nombre falso, en el departamento de comestibles de unos grandes almacenes. Fue juzgada y perseguida por sus supuestas actividades antinorteamericanas, acusación a la que contestó con una frase que ha sido citada en múltiples ocasiones como ejemplo de integridad y decencia: «No puedo ni quiero sacrificar mi conciencia a las exigencias de la moda de este año».

Klasikoak

Desde 2024, la retrospectiva del Festival de San Sebastián se enmarca dentro del programa Klasikoak, impulsado por el Festival y la Filmoteca Vasca a modo de festival de cine clásico expandido en el tiempo y en el espacio. Así, Klasikoak agrupa tres ciclos bajo el mismo sello: las películas de la retrospectiva, los títulos de la sección Klasikoak que se proyectan durante el Festival en septiembre y la docena de filmes restaurados que la Filmoteca programará en el ciclo homónimo del último trimestre del año en distintas instituciones culturales de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés.

Klasikoak es heredero de la tradición histórica del Festival de San Sebastián por recuperar la obra de cineastas, épocas, temáticas o lenguajes cinematográficos que activó prácticamente desde sus inicios, con la retrospectiva dedicada a René Clair en 1959, y de la decidida apuesta de la Filmoteca Vasca tanto por la restauración de películas como por su divulgación.