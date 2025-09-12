Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La realizadora Laura Hojman, durante el rodaje del documental 'Un hombre libre'. CURRO MEDINA

Laura Hojman | Directora de 'Un hombre libre'

«Gómez Arcos no hubiera encajado en ninguna España»

La realizadora sevillana triunfa con el documental sobre el indomable escritor Agustín Gómez Arcos, que se proyectará en la sección Made in Spain del Zinemaldia

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:17

Tras sus incursiones en las vidas de Antonio Machado o María Lejárraga, la documentalista Laura Hojman (Sevilla, 1981) ha conseguido una notable repercusión con 'Un ... hombre libre', un trabajo sobre la vida y la obra de Agustín Gómez Arcos, el escritor almeriense silenciado por el franquismo, despreciado en la Transición y recuperado sólo hace unos años. Encarnación de lo que en cada momento histórico se ha considerado en España una figura incómoda, Gómez Arcos hizo de su vida una reivindicación de lo que, en palabras de la directora, es «el derecho al resentimiento». La película, en la que participan Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Paco Bezerra, Adoración Elvira, o Eric Vuillard, se proyectará en la sección Made in Spain del Zinemaldia.

