El 'glamour' juvenil, el 'agur' de Lawrence y el rumor de Clooney

Terminó como empezó. La última alfombra roja del Festival estuvo marcada otra vez por el 'glamour' de las generaciones más jóvenes del cine español y ... por las muestras de solidaridad con Gaza. Numerosas banderas palestinas y gritos de 'Palestina askatu' acompañaron la entrada a la clausura del Kursaal, y muchos de los invitados portaban pegatinas. Algunas actrices, como Aixa Villagrán, posaron ante las cámaras con una bandera de Palestina, y Joxe Mari Goenaga y Aitor Arregi, directores de 'Maspalomas', se hicieron una foto junto a los manifestantes al grito de 'Palestina askatu'. Hubo un pequeño incidente cuando una de las personas que pasaba por la alfombra hizo 'una peineta' hacia los manifestantes antes de entrar en el auditorio.

El equipo de la ganadora 'Los domingos' era el más feliz, y el jurado presidido por Juan Antonio Bayona, el más 'glamuroso', con la argentina Lali Espósito a la cabeza. Pero dominaron los populares del cine más cercano, de Miguel Ángel Muñoz a Kira Miró, Marta Hazas, Hiba Abouk, Fernando Guallar, Marc Clotet, Natalia Sánchez y Verónica Moral, o 'creadores de contenidos' como Laura Escanes.

El día también había empezado como terminó: con premios para 'Los domingos'. A mediodía, como un adelanto de lo que ocurriría por la noche, Alauda Ruiz de Azúa recogió el Feroz que conceden los periodistas cinematográficos a la mejor película. El actor Tamar Novas entregó el premio a la directora vizcaína, que agradece sobre todo la acogida que ha encontrado una historia tan especial.

Jennifer Lawrence se marchó ayer con su premio, tan discretamente como llegó, pero con un anuncio solemne: «Quiero volver». La actriz se queja de que apenas ha tenido tiempo de conocer la ciudad: «El único restaurante que he probado es el servicio de habitaciones del hotel». El viernes dejó el Kursaal entre aplausos en su descenso por la escalera, y ayer dio minientrevistas televisivas para promocionar su película. Ha sido la estrella del tramo final del certamen y ha estado «muy profesional», cumpliendo con sus compromisos, pero sin el calor que dejaron otros premiados.

Porque muchos de los que visitan Donostia dicen que volverán. También Angelina Jolie se fue el domingo asegurando que regresará «con tiempo». Algunos de los invitados lo consiguen. La directora Gia Coppola, que el año pasado ganó el Especial del Jurado con 'The Last Showgirl', su película con Pamela Anderson, dejó caer a la organización que le encantaría volver como jurado... y aquí ha estado, feliz. Se confiesa seducida por un Festival «con tanto amor por el cine». «Que la gente aplauda tanto antes de cada película es una muestra de sus ganas de participar». Entre película y película, ella, que es de familia de vinos (nieta de Francis Ford Coppola, que además de enorme director es consumado bodeguero) ha descubierto la sidra. Cuando descubra el 'txotx' se suma a la lista de estrellas que busca piso en Donostia.

También Anna Castillo, que ha sido presidenta del jurado del Culinary Zinema, confiesa que «pegó un brinco de alegría» al saber que venía a San Sebastián con esa misión. «Mi amiga Irene Escolar lo fue el año pasado, me contó la experiencia... y yo quería vivirla». Lo contaba la actriz en la cena de clausura de su sección en el Basque Culinary Center, un banquete preparado por Joan Roca y Dani García con invitados como Pedro Subijana.

A la misma hora se celebraba otra entrega de premios en otra punta de la ciudad. En la sociedad Ulialde de Gros la actriz Aitziber Garmendia recogía el premio Ramon Labayen rodeada de amigos y compañeros como Martxelo Rubio y Telmo Irureta, con presencia entre otros del alcalde Eneko Goia.

Clooney, tampoco esta vez

Quien no estaba, ni ahí ni en ningún punto de Gipuzkoa, es George Clooney. Lo de Clooney va a ser como el cuento de Pedro y el lobo: cíclicamente se rumorea su presencia en el Zinemaldia... y alguna vez será verdad. El viernes, coincidiendo con el estreno en Perlak de 'Jay Kelly', su nueva película, se corrió la voz de que el actor y director era «la sorpresa final» que había insinuado Rebordinos. Y que estaba ya en Donostia. El rumor, otra vez, era falso. No desesperen: alguna vez será verdad. George es una de las asignaturas pendientes por las que el Festival pelea hace años.