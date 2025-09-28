Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz Anna Castillo, presidenta del jurado de Culinary Zinema, a su entrada ayer al auditorio. EFE
El 'glamour' juvenil, el 'agur' de Lawrence y el rumor de Clooney

La manifestación solidaria con Palestina marcó la última 'alfombra' Gia Coppola ha descubierto la sidra y Anna Castillo disfruta como gastrónoma La Donostia quiere volver: «Solo he podido probar el menú del hotel»

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Terminó como empezó. La última alfombra roja del Festival estuvo marcada otra vez por el 'glamour' de las generaciones más jóvenes del cine español y ... por las muestras de solidaridad con Gaza. Numerosas banderas palestinas y gritos de 'Palestina askatu' acompañaron la entrada a la clausura del Kursaal, y muchos de los invitados portaban pegatinas. Algunas actrices, como Aixa Villagrán, posaron ante las cámaras con una bandera de Palestina, y Joxe Mari Goenaga y Aitor Arregi, directores de 'Maspalomas', se hicieron una foto junto a los manifestantes al grito de 'Palestina askatu'. Hubo un pequeño incidente cuando una de las personas que pasaba por la alfombra hizo 'una peineta' hacia los manifestantes antes de entrar en el auditorio.

