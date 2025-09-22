La fe y el glamour de las estrellas se mezclan en la alfombra roja de 'Los domingos'

Laura Chamorro San Sebastián Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

La directora Alauda Ruiz De Azúa ha presentado por segundo año consecutivo película a concurso en la Sección Oficial del Zinemaldia. Esta vez ha sido el turno de 'Los domingos', un largometraje protagonizado por Nagore Aranburu, Patricia López Arnaiz, Blanca Soroa, Juan Minujín, Miguel Garcés y Mabel Rivera. Una película que plantea una reflexión sobre la vocación cristiana en la sociedad contemporánea, invitando al espectador a adentrarse en el despertar espiritual de una joven de diecisiete años. ¿Qué opinan «las estrellas» del proyecto? ¿Que han sentido con el caluroso recibimiento del público'? Atentos a sus palabras en la alfombra roja del Kursaal.