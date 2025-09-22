Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El elenco de actores de 'Los domingos' posa con su directora en el 'photocall'
El elenco de actores de 'Los domingos' posa con su directora en el 'photocall' VÍDEO: B. Luna / FOTO: A. Erro
Alfombra roja

La fe y el glamour de las estrellas se mezclan en la alfombra roja de 'Los domingos'

Los protagonistas del largometraje a concurso de Alauda Ruiz de Azúa desembarcan en el Kursaal rodeados de una gran expectación

Laura Chamorro

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:57

La directora Alauda Ruiz De Azúa ha presentado por segundo año consecutivo película a concurso en la Sección Oficial del Zinemaldia. Esta vez ha sido el turno de 'Los domingos', un largometraje protagonizado por Nagore Aranburu, Patricia López Arnaiz, Blanca Soroa, Juan Minujín, Miguel Garcés y Mabel Rivera. Una película que plantea una reflexión sobre la vocación cristiana en la sociedad contemporánea, invitando al espectador a adentrarse en el despertar espiritual de una joven de diecisiete años. ¿Qué opinan «las estrellas» del proyecto? ¿Que han sentido con el caluroso recibimiento del público'? Atentos a sus palabras en la alfombra roja del Kursaal.

