El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961), concluye su penúltima edición al frente del certamen exhausto, pero también satisfecho con la respuesta del ... público, que rondará o superará ligeramente la cifra del pasado año. Atribuye el éxito del cine español en el palmarés de los últimos años a que «goza de buena salud», aunque cree que «hay una hipervaloración» por parte de la crítica nacional. «Parece que este año había tres o cuatro obras maestras y, hombre, hay que dar un poco de tiempo», asegura.

– Como siempre y desde el respeto a la soberanía del jurado, ¿cómo valora el palmarés?

– Siempre digo lo mismo: no voy a opinar porque el palmarés siempre es el mejor. Es el del jurado y eso puede coincidir con mis gustos o no, algo que no debo decir.

– La crítica y el público a veces se enfadan si el fallo no coincide con sus preferencias...

– Es absurdo. La crítica ya expresa su opinión, así que no entiendo que también la exprese sobre el jurado. No tienen por qué coincidir. La ganadora es la que les ha gustado a ellos. Pero es que la crítica tampoco coincide entre sí porque muchos dan por hecho que la opinión de ocho o diez críticos es la opinión de la crítica. Lo es, pero de diez medios locales y nacionales. Yo me desayuno todos los días con decenas de críticas internacionales y veo que una película que aquí todo el mundo considera una obra maestra, fuera no gusta nada o al revés. O a veces coinciden.

– ¿Ha habido este año una Sección Oficial con buenas películas españolas y más floja en cuanto a los títulos internacionales?

– Creo que nunca han sido tan aplaudidas las películas por el público de las salas como este año, algunas incluso sorprendentemente. Vuelvo a lo mismo: aquí hay películas que han pasado sin pena ni gloria, como la de Joachim Lafosse, y que han tenido mucho predicamento en medios internacionales. O el mismo 'Nuremberg', que aquí se le han puesto pegas y que probablemente estará en los Oscars. No estoy de acuerdo con esa valoración de que las españolas han sido mejores, lo que sí creo es que con las cintas españolas hay una hipervaloración. Parece que tres o cuatro eran obras maestras y, hombre, hay que dar un poco de tiempo. Las cuatro son buenas como otras que también había. Hay factores que nos distorsionan la reacción del mundo de la crítica.

– El dato objetivo es que por tercer año consecutivo gana la Concha de Oro una película española. ¿Cómo lo valora?

– No valoro lo que hacen los jurados. Dicho lo cual, ese dato dice como mínimo que el cine español está en un momento importante. De las siete personas del jurado, sólo una es española. Si todos los años los jurados internacionales deciden que una película es la mejor significa que el cine español goza de buena salud. Por otra parte, la ganadora del pasado año, 'Tardes de soledad', de Albert Serra, ha dado la vuelta al mundo de los festivales. Era una película muy importante.

– ¿Ha bajado el glamour este año? El efecto Angelina Jolie ha sido determinante...

– Sí, pero ha habido un glamour del copón porque Angelina Jolie y Jennifer Lawrence son dos superestrellas de Hollywood que normalmente no están al alcance de nuestras posibilidades. Hemos tenido la suerte de que la primera estaba en Londres y de que Mubi nos ha hecho el regalo de traernos a la segunda. A ver qué año tenemos a Juliette Binoche, Colin Farrell, Paul Dano... Si cogemos los últimos diez años, igual es el segundo con más glamour, tras la edición de 2024.

– ¿Ha sido conflictiva la participación de películas distribuidas por Mubi? En algún pase hubo abucheos...

– Para nada. Hay una parte de su dinero que viene de un fondo israelí que, además, tiene hospitales y decenas de empresas en todo el mundo. Pero la gente de Mubi es estupenda, apasionada por el cine y mejor no se ha podido portar con nosotros.

– Por aclarar: ¿hubo censura en la rueda de prensa de Jennifer Lawrence?

– Cuando tenemos un invitado, respetamos sus decisiones. En este caso, desde su entorno se nos dijo que teníamos que explicar que no hubiera preguntas ajenas al cine porque no las iba a contestar, cosa que entendemos porque hay otros muchos que lo piden. Se hizo así, varias personas insistieron y al final, ella respondió, con lo que pareció que era el Festival el que estaba censurando, cosa que no hacemos. Y ojo que ha salido publicado que Mubi había impedido que se le preguntara por Gaza y para nada es así. Nuestro posicionamiento sobre Palestina está claro y Mubi tampoco lo hizo. Fue el entorno de Jennifer Lawrence. Aquí estamos encantados de que todo el mundo hable de lo que quiera.

– Como invitada, un poco fría...

– Ella ha sido agradable y simpática, pero ha sido todo muy fugaz. Todo ha ido un poco más rápido de lo que suele ir con otros Premios Donostia.

– Lo que no ha habido es visita mejor amortizada que la de Jolie.

– Sí, sí... Me pareció encantadora, con una profesionalidad increíble y con un entorno maravilloso. De lo contrario, hubiera sido imposible traerla.

– Y estuvo muy comprometida con el público...

– Me gustó mucho su actitud. En la despedida, le agradecí el esfuerzo de venir ocho horas, con un tiempo malísimo y entre dos días de rodaje y ella me dijo que el público le había flipado porque la bajada de las escaleras del Kursaal fue impresionante. Y me dijo que le gustaría volver lo antes posible para ver bien el Zinemaldia.

– ¿Cómo ha ido la venta de entradas?

– Nos quedan saber los datos del viernes y de hoy (por ayer sábado) vamos a estar un poquito por encima al año pasado, que estuvimos cerca de los 175.000. Habrá una edición en la que hagamos 10.000 espectadores menos: que nadie se asuste, no será un fracaso. Pasará en mi último año o pasará después, pero tiene que haber un momento en el que pare porque no entra mucha más gente en las salas en condiciones. Es una locura. Habíamos presupuestado menos espectadores que el año pasado, pero vamos a llegar.

– ¿Ha tenido un acompañamiento especial este año de la persona que usted propondrá para que le sustituya al frente del Festival?

– No porque de momento no es la directora. Ha hecho su trabajo como cualquier año. En noviembre volveré a plantear al consejo la necesidad de que para enero tengamos nuevo director o directora. No es imprescindible, pero es recomendable porque yo tuve esa oportunidad y me vino muy bien.

– Se ha reunido con los representantes del consejo. ¿Le ha comentado alguno si va a presentar a su propio candidato?

– No, en principio, no. Hemos hablado de la necesidad de nombrarlo para enero.

– ¿Qué le han contestado?

– Que sí. En principio, lo van a intentar, lo que pasa es que yo ahí no puedo entrar. No me preocupa el tema porque todo irá con normalidad y nombren a quien nombren, será una persona válida.

– Eneko Goia adelantó en el Foro de DV que no tiene intención de aumentar la partida presupuestaria.

– Yo dije lo que tenía que decir como director del Festival y supongo que Goia dijo lo que debía como alcalde de la ciudad. Queda un año para hablar. Yo sé lo que ha sido hacer este Festival durante catorce años y sé lo que ha sido financiarlo. No me quejo de la aportación institucional, pero sé lo que se va a encontrar el que venga. Si tiene que encargarse de buscar la financiación durante meses, lo va a tener muy difícil.

– ¿De qué incremento estamos hablando?

– De unos 100.000 ó 150.000 euros por institución.

– Una edición marcada por la situación en Gaza.

– Me gustaría felicitar a los manifestantes, a la Policía Municipal, a los agentes de Movilidad y a la Ertzaintza porque cuando hay voluntad de que las cosas vayan bien y sin problemas, van bien. Tenemos mucha suerte con el jefe del operativo de la Ertzaintza con el que nos estamos arreglando genial. Entre todos hemos conseguido que la gente pueda manifestarse y que no haya ningún problema. Y respetaron al 100% la proyección de 'La voz de Hind' porque sin esa normalidad, la película no podría competir.

– ¿Cuál ha sido su momento en esta edición?

– Además de la visita de Jolie, me impresionó mucho un pase de 'La voz de Hind' que hicimos para palestinos en viven en San Sebastián. Me impresionó mucho la entereza con la que hablaban de sus vidas. Te das cuenta de lo bien que vivimos en nuestra cómoda tranquilidad y cómo nos atrevemos a juzgar cosas que no podemos acabar de entender.

– Si hay alguna película israelí que les guste, ¿la programará el próximo año?

– Yo no voy a ejercer la censura en función de los países. Este año había una rusa y una asociación ucraniana nos pidió que la retiráramos o que sus directores hicieran una declaración contra Putin. Yo sé lo que piensan los directores, pero ¿cómo les voy a pedir una declaración? El que se la pida, que vaya a Moscú con ellas y que la haga allí.