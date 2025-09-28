Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
José Luis Rebordinos, con los carteles de esta edición en el Kursaal donostiarra. LOBO ALTUNA

José Luis Rebordinos

Director del Zinemaldia
«Nunca han sido tan aplaudidas las películas por el público de las salas como este año»

El director del Festival valora positivamente la edición y confía en que su sustituto se nombre en enero

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:02

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961), concluye su penúltima edición al frente del certamen exhausto, pero también satisfecho con la respuesta del ... público, que rondará o superará ligeramente la cifra del pasado año. Atribuye el éxito del cine español en el palmarés de los últimos años a que «goza de buena salud», aunque cree que «hay una hipervaloración» por parte de la crítica nacional. «Parece que este año había tres o cuatro obras maestras y, hombre, hay que dar un poco de tiempo», asegura.

