Megan Montaner: «Soy muy caótica, pero busco momentos para resetearme

Iker Elduayen Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

Es una presencia selvática, clara, elegante, radiante y lumínica que, con su energía, llena el espacio que el equipo de 'Ya no quedan junglas' ha preparado para la promoción. Este thriller, inspirado en una novela ambientada en Madrid, encontró en Donostia el escenario perfecto para cobrar vida. Fue en abril del año pasado cuando Megan Montaner (Huesca, 1987), acompañada de Ron Perlman y Hovik Keuchkerian, llegó a la ciudad para comenzar el rodaje. Y, cosas de la vida, más de un año después, se estrena en el Zinemaldia.

– Una película que empieza en Donostia y acaba estrenándose aquí...

– (Interrumpe) Y que no estaba así planteado en un primer momento.

– ¿No?

– No. Supongo que por cuestiones de producción y dirección pensaron luego que Donostia podría ser el lugar ideal para darle una buena atmósfera a la película.

– ¿Qué le aporta el aire donostiarra a 'Ya no quedan junglas'?

– El clima, el ambiente, la lluvia... todo ese escenario crea una tensión perfecta para la historia. Le da un toque de suspense que funciona muy bien.

– ¿Y cómo fue rodar aquí?

– Es una ciudad única, especial, preciosa, se come genial. Yo, además, tengo la suerte de tener amigos aquí, así que me he sentido muy arropada durante todo el rodaje. Lo disfruté mucho. ¡Me comí Donostia entera!

– ¿Es cierto que la vida del actor es tan caótica?

– (Risas). Sí. Yo, particularmente, soy bastante caótica. Aunque esté en casa, siempre estoy haciendo mil cosas y mi cabeza no para nunca. Mi familia probablemente lo afirmaría: «Megan, eres caótica».

Ampliar Deja en el libro de dedicatorias de El Diario Vasco: «Envidia de tierra me dais. Un fortísimo abrazo para El Diario Vasco de Megan Montaner. Muxus!!».

– Buscará entonces momentos para descansar, imagino...

– Sí, claro. Es que si no, mi cerebro explotaría. Es clave desconectar, ir a algún sitio tranquilo, rodeada de naturaleza... Una forma de resetearte.

– ¿Puede el cine ser una vía de escape?

– Claro, es muy buen ejemplo. Al final, el cine es un refugio. Hay gente que lo vive como una desconexión total y, en ese sentido, cumple su función. Pero también te digo que, últimamente, he visto a gente con el móvil en la mano, y me da rabia. Lo lógico es dejar que la película te atrape y que te olvides de todo lo demás, aunque sea un rato.

– ¿Cómo elige sus proyectos? ¿Medita mucho o se lanza al vacío?

– Intento ser decidida, tener las cosas claras y ver hacia dónde quiero dirigir mi carrera. A veces no es fácil, de hecho, muchas veces es imposible.

– ¿Es fácil controlar los tiempos en su oficio?

– Uf, complicado. La clave está en saber gestionarlos, aunque es cierto que es una profesión llena de altibajos: de repente te llaman de todas partes, y al minuto siguiente, te quedas esperando. Es todo un vaivén.

– ¿Cómo está viviendo el fenómeno de 'La caza'?

– (Suspira). ¡Increíble! Empezamos en 2018 y, ¿quién nos iba a decir que llegaría a una cuarta temporada? Es increíble, el público es súperfiel y ha sido una sorpresa enorme.

– ¿Es verdad que la repercusión ha ido creciendo según se ha emitido en las distintas plataformas?

– Totalmente. La serie ha tenido una vida curiosa. Ha llegado a diferentes plataformas y ha ido a picos: cuando parecía que todo se calmaba, de repente, un resurgir. Es fascinante cómo se mantiene viva.