Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Isco Alarcón y Sara Sálamo, protagonista y directora de 'En silencio', posan juntos en la elegante terraza del Hotel María Cristina.

Isco Alarcón y Sara Sálamo, protagonista y directora de 'En silencio', posan juntos en la elegante terraza del Hotel María Cristina. Aura Erro
El autógrafo de...

Isco Alarcón y Sara Sálamo: «El fútbol y el cine se parecen mucho: son puro espectáculo»

El futbolista y la actriz firman un autógrafo a DV y presentan 'En silencio', un viaje íntimo a la recuperación y el esfuerzo del malagueño

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:02

El fútbol se reinventa. Si Sergio Ramos se atreve con la música, Isco Alarcón (Benalmádena, 1992) da el salto al cine. 'En silencio', el documental ... que narra su dura lesión y recuperación, se ha estrenado mundialmente en el Zinemaldia y recurre para la dirección de esta historia íntima, contada desde dentro, a la cámara de su pareja, la actriz Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992). Y todo, en silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Isco Alarcón y Sara Sálamo: «El fútbol y el cine se parecen mucho: son puro espectáculo»