Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna recibirán el Premio Zinemira

La cita de ayer en Tabakalera sirvió también para desvelar el Premio Zinemira, un galardón honorífico que otorgan el Festival y la asociación de productoras ... EPE-IBAIA para reconocer la trayectoria de una personalidad del cine vasco. En esta ocasión recae en dos realizadores con una larga carrera conjunta y de forma independiente: Asier Altuna y Telmo Esnal. Se ha elegido una efemérides concreta para concederles este año el galardón. Hace dos décadas se estrenó el largometraje con el que debutaron dirigiendo en colaboración, 'Aupa Etxebeste!'. Con aquella comedia el tándem guipuzcoano logró el Premio de la Juventud del Zinemaldia de esa edición y la nominación a la Mejor dirección novel en los Goya.

En palabras del director del Festival, José Luis Rebordinos, «la película se convirtió en un hito del cine en euskera, ya que su éxito dio visibilidad y legitimidad a las producciones realizadas en euskera. Desde entonces, la producción vasca se ha fortalecido y goza de continuidad, tanto en la Sección Oficial del certamen como en otros apartados y en el circuito comercial».

Tras 'Aupa Etxebeste!', Esnal y Altuna han colaborado conjuntamente en películas como el guion de 'Urte berri on, amona!' (2011), 'Iraila', su segmento del largometraje colectivo 'Kalebegiak' (2016) y en la secuela de su debut, 'Agur, Etxebeste!', 2019. También dirigieron la serie 'Brinkola' (2009).

Por separado

En solitario, ambos han dejado de lado su querencia por la comedia. Esnal ha dirigido, entre otros trabajos, 'Dantza' (2018), un retrato poético de la sociedad vasca a través de la danza tradicional, y 'Urtzen', una reflexión sobre la existencia.

Altuna, por su parte, ha dirigido, entre otras obras, 'Bertsolari' (2011), un viaje a través de la poesía improvisada; 'Amama' (2015), ficción que refleja el conflicto entre dos maneras de entender la vida y que se alzó con el Premio Irizar, 'ARZAK since 1897' (2020), que aborda la evolución de la gastronomía vasca, y 'Hondalea: abismo marino' (2021), que explora la obra de la escultora Cristina Iglesias. Además, este año participa en la Sección Oficial con 'Karmele'.