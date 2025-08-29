Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Asier Altuna, en la presentación de Zinemira. Arizmendi

Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna recibirán el Premio Zinemira

El galardón honorífico coincide con los veinte años del estreno en el Zinemaldia de su primera película conjunta 'Aupa Etxebeste!'

Teresa Flaño

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:16

La cita de ayer en Tabakalera sirvió también para desvelar el Premio Zinemira, un galardón honorífico que otorgan el Festival y la asociación de productoras ... EPE-IBAIA para reconocer la trayectoria de una personalidad del cine vasco. En esta ocasión recae en dos realizadores con una larga carrera conjunta y de forma independiente: Asier Altuna y Telmo Esnal. Se ha elegido una efemérides concreta para concederles este año el galardón. Hace dos décadas se estrenó el largometraje con el que debutaron dirigiendo en colaboración, 'Aupa Etxebeste!'. Con aquella comedia el tándem guipuzcoano logró el Premio de la Juventud del Zinemaldia de esa edición y la nominación a la Mejor dirección novel en los Goya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  7. 7 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna recibirán el Premio Zinemira

Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna recibirán el Premio Zinemira