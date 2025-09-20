Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sigue en directo la alfombra roja de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en el Zinemaldia

Sigue en directo la alfombra roja de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en el Zinemaldia

Alberto Rodríguez presenta 'Los tigres', película que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián

DV

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

El Zinemaldia comenzó este viernes a lo grande, con una gala inaugural a la altura y la entrega del primer Premio Donostia del certamen a Esther García. Hoy le toca el turno al equipo de 'Los tigres', película dirigida por Alberto Rodríguez que se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián. Antes de la cita, tendrá lugar el clásico photocall en el que Laura Chamorro recogerá las sensaciones de las estrellas más reconocidas, entre las que se espera a dos de los intérpretes más importantes del filme, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Sigue en directo el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Diariovasco.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo la alfombra roja de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en el Zinemaldia