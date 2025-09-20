Sigue en directo la alfombra roja de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en el Zinemaldia

DV Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

El Zinemaldia comenzó este viernes a lo grande, con una gala inaugural a la altura y la entrega del primer Premio Donostia del certamen a Esther García. Hoy le toca el turno al equipo de 'Los tigres', película dirigida por Alberto Rodríguez que se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián. Antes de la cita, tendrá lugar el clásico photocall en el que Laura Chamorro recogerá las sensaciones de las estrellas más reconocidas, entre las que se espera a dos de los intérpretes más importantes del filme, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Sigue en directo el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Diariovasco.com.