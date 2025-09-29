¿Cómo se dice en chino 'amigos para siempre'?

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

Fue Jose Ramon Soroiz uno de los más felicitados en la fiesta de clausura del Palacio de Miramar, pero no se quedó atrás la actriz china que compartió con el de Legorreta el premio a la mejor intepretación. Zhao Xiaohong era la mujer más feliz en el multitudinario guateque que cerró la 73 edición. Siempre tiene algo de «fiesta de fin de curso» y hasta de «exaltación de la amistad». ¿Cómo se adaptaría al chino la expresión 'amigos para siempre'?

Enseguida hablamos de Miguel Ángel Muñoz, pero antes quedémonos con la actriz china que no es exactamente actriz. En 'Her Heart Beats in Its Cage' interpreta el papel de una mujer que pasó diez años en prisión por matar a su marido, que la maltrataba, y fue luego indultada. Lo original del caso es que Zhao es la mujer real que vivió esa experiencia. Por eso recibió con emoción el premio y paseaba por los jardines de Miramar con el galardón en la mano recibiendo felicitaciones.

Soroiz iba sin premio (lo dejó en el Kursaal) pero fue de los últimos en salir, hiperfelicitado, rodeado de sus compañeros de 'Maspalomas' como Joxe Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi. Era gente feliz, como José Luis Guerín, Premio Especial del Jurado, siempre con su visera calada. Y otro de los que disfrutó a fondo fue el francés Nan Feix, premio del Culinary Zinema con su película 'Mam' (y también con gorra desde que llegó a Donostia hasta que se fue).

Retratos de grupo

José Luis Rebordinos se empleaba a fondo en atender a los invitados en la que se anunciaba como su 'penúltima' clausura. Muchos le daban la enhorabuena por el desarrollo de la edición y se comentaba el palmarés. «'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse, muy valorada por la prensa internacional», decía respecto a la película ganadora de los premios a la mejor dirección y mejor guion. Y como cada año, aprovechaba un momento de relax para hacer la foto de grupo en los jardines con todo el equipo directivo del Festival. A Rebordinos le quedaba ayer aún mucho trabajo, despidiendo en el María Cristina a los festivaleros que fueron dejando la ciudad a lo largo del día.

Y sí, Miguel Ángel Muñoz volvió a ser uno de los reyes de la fiesta. El actor se mueve en San Sebastián y en el Festival como pez en el agua, saluda con simpatía y, posa para los 'selfies'. Esta vez 'apadrinaba' a Motaz Malheesn, actor de la película 'La voz de Hind', premiada por el público.

El brindis final

Bokado sirvió el cóctel y Alex del Toro se ocupó de la música haciendo bailar al final hasta a los más remolones. Bueno, Julio Medem no bailaba, pero compartía conversaciones en las que contaba lo contento que está desde que decidió volver a vivir en Donostia. Se lo podía decir directamente al alcalde, Eneko Goia, con pajarita esta vez (como Rebordinos) y satisfecho del final redondo de otro Zinemaldia.

A las tres de la madrugada, la hora fijada, paró la música y se fueron desalojando los jardines, pero la noche templada invitaba a prolongar la fiesta. Los más animados se acercaron hasta Bataplán y el resto se retiró tranquilo, aunque después de brindar, unos y otros, por el éxito de la 73 edición... y lo mejor para la 74.

Temas

Festival Internacional de Cine de San Sebastián