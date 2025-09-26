El original desfile de botellas de diseño solidarias en la alfombra roja del Zinemaldia Las botellas creadas por Martín Berasategui, Elena Arzak, Karlos Arguiñano y Agatha Ruiz de la Prada servirán para ayudar a conseguir fondos para Zaporeak

Vestidos de gala, con camisetas de Zaporeak y con mensajes de 'Stop War', varias personas desfilaron ayer por la alfombra roja más solidaria de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, en el entorno del Kursaal, con las botellas de Zaporeak y 'Cellars Art and Fashion' diseñadas por creadores de la talla de Martin Berasategui, Elena Arzak, Karlos Arguiñano o Agatha Ruiz de la Prada, creadas para conseguir fondos para que la asociación donostiarra pueda seguir alimentando a personas refugiadas en el campo de refugiados de la isla de Lesbos, en Grecia.

«La verdad es que da un poco de impresión desfilar por la alfombra roja», admitía Peio García Amiano, uno de los fundadores de la asociación que surgió en 2015 en el seno del Grupo Gastronómico de Intxaurrondo y que también desfiló por la alfombra roja con una de las 17 creativas botellas.

«Cada diseño es o bien de un cocinero, de un artista o de una persona famosa, que se van a subastar en noviembre en el Teatro Real de Madrid, por lo que queremos dar la mayor visibilidad posible antes de llevarla a cabo», recalcaba.

Y es que varias personas se agolparon a ambos lados de la alfombra para ver el desfile y preguntar si se trataba de algún famoso. «Muchas personas se han acercado a ver y a preguntar qué estaba pasando y esa era idea, dar visibilidad al proyecto en un escaparate tan grande como es el Zinemaldia. Seguir dándonos a conocer y explicar nuestra misión», remataba García Amiano.

Más palestinos en Lesbos

Todo lo recaudado en la subasta irá destinado a Zaporeak para seguir ofreciendo los 2.500 menús que ofrecen diariamente a los refugiados que llegan a Europa. «La situación sigue siendo igual que cuando fuimos hace 10 años, aunque en este momento ha cambiado un poco el lugar de procedencia de los refugiados. Cuando fuimos allí la gran mayoría eran sirios que huían de la guerra de Siria, y ahora vemos cada vez más a más palestinos que han vivido situaciones durísimas en sus lugares de origen».

De momento Peio García se mantiene optimista y afirma que la asociación va a seguir ayudando «hasta cuando se les permita en los campamentos, porque el pueblo vasco es impresionante y sigue ayudándonos año tras año», decía García, que también agradecía «a los conciudadanos vascos, que son los que nos dan la gasolina para que pueda seguir el coche en marcha y estoy seguro que nos apoyarán también en esta iniciativa, para que podamos seguir alimentando a quienes la necesitan».