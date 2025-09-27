Solos ante la Historia

Quieto todo el mundo!». La voz de Tejero en el fallido golpe de 1981 forma parte de nuestra memoria. La Transición española, con su peculiar ... paso de una dictadura a una democracia sin ruptura pero con grandes tensiones, sigue siendo tema inagotable. También su punto central, el 23-F, objeto de libros, películas y series. Si 'Anatomía de un instante', el ensayo novelado de Javier Cercas, acaso sea el libro que recoge mejor aquel abismo, esta serie de Alberto Rodríguez inspirada en él es, si no la pieza audiovisual definitiva, sí una obra mayor para la posteridad.

Como el libro de Cercas, la miniserie que estrenará Movistar+ el 20-N parte de una imagen, ese instante decisivo, el tiroteo en el Congreso, durante el cual sólo Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo no se tiraron al suelo. Tres traidores para los suyos, tres (anti)héroes, tres perdedores. La serie dedica el primer capítulo a Suárez (el seductor que acabó aislado), el segundo a Carrillo (el que más cedió y más perdió) y el tercero a Gutiérrez Mellado (que da pena como buen hombre odiado por sus compañeros militares). Queda el cuarto para los golpistas y sus declaraciones en el juicio.

El rompecabezas, desplegado con inteligencia, tiene una recreación exquisita y un ritmo arrollador. Lo humano y lo histórico se funden en un relato absorbente, con muchas aristas, con mucho humo. Una crónica seria, anotada, a veces contradicha, por la voz en off no de Cercas sino de un supuesto periodista locutado por Raúl Arévalo. Aunque inicialmente despiste la decisión de Rodríguez de elegir a actores que no se parecen mucho a sus personajes, pronto todo encaja y grandes interpretaciones se suman a las virtudes de esta apasionante miniserie sobre la soledad de los personajes históricos.