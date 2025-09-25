Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ricardo Gómez y Óscar Jaenada.
Sección Oficial fuera de concurso | 'La suerte'

A las puertas de la plaza

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:39

La serie dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero es peculiar, a contracorriente, decididamente diferente. ¿Bastará para que encuentre su público?

Si esta producción de ... Disney+ hubiera llegado antes de 'Tardes de soledad', acaso hubiera despertado un vivo debate sobre la tauromaquia, que ahora se queda descafeinado porque aquel ya pasó y porque 'La suerte' da vueltas al mundillo taurino pero sin mostrar ni una sola corrida de toros. Como su protagonista, se queda a las puertas, sin entrar en la plaza.

