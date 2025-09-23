Los mensajes del novio
San Sebastián
Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00
Diez años después de participar en el Zinemaldi como nuevo realizador, el esloveno Olmo Omerzu nos presenta a unos padres que se han separado, con ... una hija adolescente ceñuda y con un trastorno alimentario.
El problema de 'Ungrateful Beings' (que podría traducirse por 'Seres ingratos') es que le hubieran sentado bien un puñado de elipsis al redundante relato vacacional que ocupa su primera mitad. La propuesta gana después. Acusan de asesinato al noviete de la hija, que, enamoradísima, cae en crisis. Le internan en un hospital y quiere morirse... hasta que empieza a recibir en el móvil mensajes del novio, que en realidad no están escritos por él sino por su padre en modo Cyrano.
'Ungrateful beings'
-
Dirección Olmo Omerzu
-
Guion O. Omerzu, Nebojsa Pop-Tasic, Kasha Jandácková
-
Intérpretes Barry Ward, Barbora Bobulova, Dexter Franc.
-
Fotografía Krystof Melka
-
Música Monika Omerzu
-
Nacionalidad República Checa-Eslovenia-Pol.-Eslovaquia-Cro.-Fra
-
Duración 110 minutos
No desvelamos más giros de esta coproducción europea que empieza con cierta simpleza y que, sin llegar a ser una obra mayor, en su segunda hora se deja ver con atención.
