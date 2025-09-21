Aburridas vacaciones

Mirando el reloj, esta película no es nada larga. Pero es tan escueto su contenido, tiene tan poco fuste su conflicto, que créanme que puede ... hacerse más larga que cualquier otra, incluida la que comentamos aquí al lado.

Joachim Lafosse siempre ha sido muy de darle vueltas a una situación. Pero esta vez no tiene a una pareja que sigue conviviendo durante el divorcio ('Después de nosotros'), ni a un matrimonio luchando por encajar la bipolaridad de él ('Un amor intranquilo'), sino un planteamiento más insustancial. Una mujer decide ir de vacaciones al chalet vacío de sus suegros. Aunque se acabe de divorciar, va con sus hijos y su incipiente novio, intentando que no le vean los vecinos y convenciéndose de que tienen derecho a estar allí.

Los niños se entretienen pero el espectador puede pasar las vacaciones más aburridas de su vida entre las idas y venidas a un dilema sin interés.