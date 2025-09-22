Una Concha para Joselontxo

¿Un Jose Ramon Soroiz teñido y casi irreconocible? ¿Una escena de 'cruising' (ya saben, sexo furtivo entre homosexuales), antes de llegar a la playa ... de Maspalomas, destino gay (quizás «un armario gigante») en Gran Canaria? Desconcierta el arranque de 'Maspalomas' hasta que el espectador se sitúa en que esta es una película de regreso. Del colectivo Moriarti, a rodar en euskera. Vuelta también de algún modo al mundo de '80 egunean', aquella pequeña película con señoras y lesbianismo, sólo que quince años después tienen mucha más experiencia. También más valentía.

Acaso toda la filmografía de Goenaga, Arregi, Garaño y Berzosa esté recorrida por una sutil ternura y cierta querencia hacia personajes que se saben diferentes. Distinto se siente Vicente, que a los 50 años abandonó a su esposa y su hija para unirse a otro hombre, y que a los 76 pasa del desenfreno de Maspalomas a una residencia de ancianos en la que ¿para qué decir que es homosexual?

Ofrece 'Maspalomas' certeros apuntes sobre los prejuicios y miedos que siguen rodeando a la homosexualidad, en la tercera edad y siempre. Aunque todo parezca superado, ¿por qué seguimos dándole vueltas? ¿Y por qué resulta tan fácil perder el terreno conquistado?

Estamos en una película de personajes complejos, con las palabras justas, teñida de esa sensibilidad con la que los Moriarti captan y transmiten realidades difíciles de expresar. La ambigua relación del protagonista con su compañero de habitación extravertido, machista y entrañable (Kandido Uranga, estupendo). Su lento ajuste de cuentas con su hija (siempre en su punto Nagore Aranburu). Y, por encima de todos, un Jose Ramon Soroiz que da un paso de gigante, y conmueve desde la contención y el riesgo. ¡Una Concha de Plata para él! ¡Y un Goya!