Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Zabaltegi-Tabakalera | 'Lurker'

Rapeando 'Eva al desnudo'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Tu ídolo entra en la tienda donde tú trabajas vendiendo camisetas y sudaderas con el reclamo de que son las favoritas de muchos de los ... iconos de la música urbana o de criaturas de altísima exposición en redes sociales. En vez de darle la pelmada diciéndole que es el mejor, que le adoras y que morirías por él, siendo como eres mucho más listo que el resto de los humanos que te rodean, a pesar de que aún vivas con tu abuela y no tengas pinta precisamente de comerte el mundo a bocados, vas y pinchas en tu móvil (con altavoz) un tema de lo más vintage y que pocos conocen, 'My Love Song for You', de Nile Rodgers. Olivier, la gran estrella, lo adora así que alucina en quadrofónico, se queda contigo (tú haces como si ni le conocieras) y acaba invitándote a su concierto. Así comienza no solo tu ascensión a los cielos (con tropezones y espantos diversas) sino este filme que ya fue considerado lo suficientemente valioso como para programarlo en una Berlinale Special y luego siguió su marcha incluso hacia un festival de cine fantástico. Esa película que su realizador (ganador de varios Emmys como supervisor de series de Netflix) definió al presentarla en TBK como realmente perversa

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rapeando 'Eva al desnudo'