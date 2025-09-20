Entre las primeras, ella
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
Todo bien cinematográficamente. Una experimentada realizadora tras la cámara, un buen director de fotografía, Mursego en la banda sonora, Koldo Corella al cargo del sonido, ... Eider Eibar, Iskander Sagarminaga y Kokoak dibujando sobre la pantalla, un bonísimo trabajo de archivo e investigación y Nagore Ezeiza, cineasta, encargándose del etalonaje.
Todo bien. Recuperando a Lurdes Iriondo ahora que Gipuzkoa otorga a su recuerdo la Medalla de Oro de este territoro histórico.
Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako
-
Dirección: Inge Mendioroz Ibañez
-
Fotografía: Haritz Arrizabalaga
-
Música: Maite Arroitajauregi, 'Mursego'.
-
Con la participación de: aite Idirin, Estitxu, Lupe, Elene Odriozola.
-
Duración: 92 minutos
Todo bien. Qué pena, eso sí, ese tono tan doliente. Esas ganas de tenerla por tomarla por y presentarla como gran víctima, como mujer silenciada. Cuánto nos gusta llorar en vez de reivindicar que antes que nosotras hubo muchas y después de ellas hubo otras tantas. Y también me da entre tristura y rabia que tantas veces cuando nos ponemos a recuperar a gentes de nuestro pasado, de nuestra memoria aprovechemos la ocasión para hablar de otras mil cosas (el maldito heteropatriarcado) y quien íbamos a reivindicar quede, de alguna manera , y ahora por nuestra culpa, en la sombra.
Y mira que ya lo dice Maite Idirin, qué interesante fue estar entre las primeras.
