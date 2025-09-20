Entre las primeras, ella

Todo bien cinematográficamente. Una experimentada realizadora tras la cámara, un buen director de fotografía, Mursego en la banda sonora, Koldo Corella al cargo del sonido, ... Eider Eibar, Iskander Sagarminaga y Kokoak dibujando sobre la pantalla, un bonísimo trabajo de archivo e investigación y Nagore Ezeiza, cineasta, encargándose del etalonaje.

Todo bien. Recuperando a Lurdes Iriondo ahora que Gipuzkoa otorga a su recuerdo la Medalla de Oro de este territoro histórico.

Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako Dirección: Inge Mendioroz Ibañez

Fotografía: Haritz Arrizabalaga

Música: Maite Arroitajauregi, 'Mursego'.

Con la participación de: aite Idirin, Estitxu, Lupe, Elene Odriozola.

Duración: 92 minutos

Todo bien. Qué pena, eso sí, ese tono tan doliente. Esas ganas de tenerla por tomarla por y presentarla como gran víctima, como mujer silenciada. Cuánto nos gusta llorar en vez de reivindicar que antes que nosotras hubo muchas y después de ellas hubo otras tantas. Y también me da entre tristura y rabia que tantas veces cuando nos ponemos a recuperar a gentes de nuestro pasado, de nuestra memoria aprovechemos la ocasión para hablar de otras mil cosas (el maldito heteropatriarcado) y quien íbamos a reivindicar quede, de alguna manera , y ahora por nuestra culpa, en la sombra.

Y mira que ya lo dice Maite Idirin, qué interesante fue estar entre las primeras.