Perro muerde niña

Comenta Compartir

Sí, dirige ella, la chilena Dominga Sotomayor. Sí, ella. Wikipedia confirma que fue la primera mujer en obtener el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno. Por ese pedazo de película que sigue siendo 'Tarde para morir joven', de 2018. Sí, ella que no solo es cineasta, guionista y productora sino que con sumo arrojo lleva adelante en su país un proyecto guapísimo, una pequeña sala de barrio, el CCC, el Centro de Cine y Creación de Santiago.

Sí, Dominga y la coguionista Gabriela Larralde (bonaerense, escritora, docente) adaptan, con el apoyo total de Netflix, una novela de Alia Trabucco, de la que hay que leer sin falta 'Las homicidas', editada por Lumen.

Sí, en la película parece que la vida fluye bonita, hasta ligera. Tal vez solo el miedo de la chavalina a aprender a nadar en la piscina porque se van de vacaciones a un lago. Sí, todo va bien, lindo. La protagonista, criada-limpiadora-guardiana-niñera de una casa donde no la tratan nada mal y donde todos dependen de ella, tiene sus amoríos con el encargado de la gasolinera, taller y colmado cercano y a lo lejos, cierto, hay una madre enferma . Sí, parece que todo va bien. Sereno. Aunque a veces un ladrón bisoño se cuele en la casa.

Sí, parece. Hasta que pasa algo y el espectador recibe un zurriagazo que lo desarbola; algo perfectamente guardado en la recámara por Dominga, Gabriela y Alia.

Temas

Wikipedia

Netflix