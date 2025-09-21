Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Horizontes Latinos | Limpia

Perro muerde niña

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Sí, dirige ella, la chilena Dominga Sotomayor. Sí, ella. Wikipedia confirma que fue la primera mujer en obtener el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno. Por ese pedazo de película que sigue siendo 'Tarde para morir joven', de 2018. Sí, ella que no solo es cineasta, guionista y productora sino que con sumo arrojo lleva adelante en su país un proyecto guapísimo, una pequeña sala de barrio, el CCC, el Centro de Cine y Creación de Santiago.

Sí, Dominga y la coguionista Gabriela Larralde (bonaerense, escritora, docente) adaptan, con el apoyo total de Netflix, una novela de Alia Trabucco, de la que hay que leer sin falta 'Las homicidas', editada por Lumen.

Sí, en la película parece que la vida fluye bonita, hasta ligera. Tal vez solo el miedo de la chavalina a aprender a nadar en la piscina porque se van de vacaciones a un lago. Sí, todo va bien, lindo. La protagonista, criada-limpiadora-guardiana-niñera de una casa donde no la tratan nada mal y donde todos dependen de ella, tiene sus amoríos con el encargado de la gasolinera, taller y colmado cercano y a lo lejos, cierto, hay una madre enferma . Sí, parece que todo va bien. Sereno. Aunque a veces un ladrón bisoño se cuele en la casa.

Sí, parece. Hasta que pasa algo y el espectador recibe un zurriagazo que lo desarbola; algo perfectamente guardado en la recámara por Dominga, Gabriela y Alia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  6. 6

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9

    Noches movidas en Amara Viejo
  10. 10

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Perro muerde niña

Perro muerde niña