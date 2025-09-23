Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
New directors | 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche'

En la panza del tiburón

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

No podría haber ganado en Cannes otro premio que no fuera el que conquistó, el de la Mejor Dirección. Y es que Kleber Mendonça Filho ... semarca a lo largo y ancho de estos 158 minutos un trabajazo de creación cinematográfica que te deja empotrado en la butaca más allá de los créditos finales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  4. 4 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En la panza del tiburón