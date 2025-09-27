Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma de la película
Zabaltegi | Jóhanna Af örk

Juana en Islandia

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:36

Su creador y sus increíbles intérpretes presentaron en TBK estos 62 minutos de cine filmados a lo largo de tres años, habiendo plantado el director ... de 'Godland' o de 'The Love That Remains' la cámara en un punto fijo. dejándola inmóvil por 1095 días así que llegaran las lluvias y verdease o se pudriera la hierba; así pasaran por delante suyo caballos, niños con arcos y flechas o una muchachilla cantase el tema de 'Narcos'. Sí, una niña islandesa tarareando a Rodrigo Amarante, «Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal» . Y con qué arte recoge ese momentazo el jefe de los sonidistas, Björn Viktorsson; igual que atrapa el susurro seco de los vientos y las flechas rasgando el aire.

