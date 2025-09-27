Juana en Islandia

Comenta Compartir



























Su creador y sus increíbles intérpretes presentaron en TBK estos 62 minutos de cine filmados a lo largo de tres años, habiendo plantado el director ... de 'Godland' o de 'The Love That Remains' la cámara en un punto fijo. dejándola inmóvil por 1095 días así que llegaran las lluvias y verdease o se pudriera la hierba; así pasaran por delante suyo caballos, niños con arcos y flechas o una muchachilla cantase el tema de 'Narcos'. Sí, una niña islandesa tarareando a Rodrigo Amarante, «Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal» . Y con qué arte recoge ese momentazo el jefe de los sonidistas, Björn Viktorsson; igual que atrapa el susurro seco de los vientos y las flechas rasgando el aire.

Presentaron esta 'Joan of Arc' Hlynur, Ída, Grimur y Porglis y los cuatro reivindicaron lo bien que se lo habían pasado a lo largo de esos 36 meses. Y no mentían, por todos los dioses nórdicos porque ¿quién no se divierte peleándose, hablando de criaturas hermafroditas y atando a una estaca un monigote que nadie sabe quién es pero que acaso sea la Doncella de Orleans? Pero aunque también nosotros disfrutaramos tanto, estos 62 minutos contienen la esencia pura de Pálmason: Materia. Espacio. Tiempo.

