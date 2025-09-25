El gran manipulador

Que el cine es un elegantísimo manipulador, perfecto cabrón que se te mete hasta el tuétano, te estruja las entrañas, te roe el cerebro y ... te provoca un delirium tremens como nunca lo hará una botella de vodka lo saben desde 1895 todos. Los que se supone quedaron en el Lado Correcto de la Historia y los que eligieron el otro. Lo supieron los Griffith, Eisenstein, Pudovkin, Riefenstahl, Zulueta.

'The voice of Hind Rajab' Dirección y guion: Kaouther Ben Hania.

Intérpretes: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel.

Fotografía: Juan Sarmiento G.

Música: Amine Bouhafa.

Montaje: Qutaiba Barhamji, Maxime Mathis, Kaouther Ben Hania.

Duración.: 89 m.

Gran y soberbio manipulador. Así que pasan los siglos. 23 minutos, cuentan, duró la ovación en Venecia al finalizar 'La voz de Hind'. Cuentan que la gente lloraba y después reclamaba fanáticamente el León de Oro para este filme cuyo gran valor es que ayer sirvió de bandera parauna manifestación contra la destrucción total de un pueblo. Ese es su don. No es pequeño. El cine no cambiará el mundo pero lo trastorna. Y no, no logró el oro veneciano porque a pesar de su poder, magno, de convocatoria no es cinematográficamente audaz y transcurre por caminos mil veces recorridos: hay que salvar a alguien que sabemos no va a ser salvado. Sentimentalismo a flor de piel en unos personajes y la obligación en otrosde cumplir obtusos protocolos o morira más gente que una niña ya rodeada de muertos y por La Muerte. Mucho primer plano, una cámara centrada en los rostros de la gente de la Media Luna Roja. Los conflictos habituales entre quien quiere actuar ya, sin pensar en las consecuencias y quien sabe que no se puede ni se debe. Sangre caliente, mente fría y una cámara que simplemente mira y no acierta a transmitir trepidencia. Buenos tomadores de sonido, montaje de manual. Hay más cine y una rabia mejor contada en un solo fotograma de 'Nuestra Tierra'. Pero la gente lloraba. Y el cine volvió a hacer de nosotros sus esclavos felices. Una película se transforma en estandarte. Y no nos dimos cuenta de que no lo merecía. O acaso sí...