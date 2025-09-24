El fotograma rojo
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
Ciertamente, en este potente documental sobre Iván Zulueta Vergarajáuregui Besson Ubarrechena hay un puñado de egos desbocados. El de sus autores y el de los ... invitados a participar en el homenaje. Hay incluso quien se permite, en el jardín de una casa solariega, impartir lecciones sobre quién estuvo a muerte al lado y quién se apartó rápido del cineasta nacido en donostiarra villa de hawainano nombre, el que filmó en el siempre inquietante piso de Plaza España y en una finca segoviana.
Pero está bien que los egos se desboquen. Exceptuando, yo diría los de Marta Fernández Muro y Carlos Astiarraga Sirgado, el amante que brinda un testimonio atravesado por el dolor y la ausencia.
'El último arrebato'
-
Dirección Marta Medina, Enrique López Lavigne
-
Guion Marta Medina, Jaime Chávarri
-
Con la participación de Eusebio Poncela, Carlos Astiarraga Sirgado, Marta F. Muro, Virginia López Montenegro
-
Fotografía Álvaro Gómez Pidal
-
Duración 108 minutos
Bien que se desmadren los 'yoes' en un documental diabólico sobre alguien que hizo un corto entre psicodélico y psicotrónico titulado 'Mi ego está en Babia'.
Y todo está bien porque ¿cómo se iba a hacer una película sobre 'Arrebato' sin arrebato? Y porque hay en este documental un magnífico ensamblaje de archivo, testimonios, imágenes, opciones visuales y sensaciones a flor de piel. Porque el fotograma rojo sigue ahí. Vampírico. Jalándote. Hacia abismos de pasión. Hacia territorios donde el celuloide se hace carne. Y duele. Donde una voz (la del mismo Iván doblando a Will More) anuncia que sucederá lo inevitable, eso que algunos –pocos–, nunca quisieron rehuir, que el cine te devore.
