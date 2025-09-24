Ciertamente, en este potente documental sobre Iván Zulueta Vergarajáuregui Besson Ubarrechena hay un puñado de egos desbocados. El de sus autores y el de los ... invitados a participar en el homenaje. Hay incluso quien se permite, en el jardín de una casa solariega, impartir lecciones sobre quién estuvo a muerte al lado y quién se apartó rápido del cineasta nacido en donostiarra villa de hawainano nombre, el que filmó en el siempre inquietante piso de Plaza España y en una finca segoviana.

Pero está bien que los egos se desboquen. Exceptuando, yo diría los de Marta Fernández Muro y Carlos Astiarraga Sirgado, el amante que brinda un testimonio atravesado por el dolor y la ausencia.

'El último arrebato' Dirección Marta Medina, Enrique López Lavigne

Guion Marta Medina, Jaime Chávarri

Con la participación de Eusebio Poncela, Carlos Astiarraga Sirgado, Marta F. Muro, Virginia López Montenegro

Fotografía Álvaro Gómez Pidal

Duración 108 minutos

Bien que se desmadren los 'yoes' en un documental diabólico sobre alguien que hizo un corto entre psicodélico y psicotrónico titulado 'Mi ego está en Babia'.

Y todo está bien porque ¿cómo se iba a hacer una película sobre 'Arrebato' sin arrebato? Y porque hay en este documental un magnífico ensamblaje de archivo, testimonios, imágenes, opciones visuales y sensaciones a flor de piel. Porque el fotograma rojo sigue ahí. Vampírico. Jalándote. Hacia abismos de pasión. Hacia territorios donde el celuloide se hace carne. Y duele. Donde una voz (la del mismo Iván doblando a Will More) anuncia que sucederá lo inevitable, eso que algunos –pocos–, nunca quisieron rehuir, que el cine te devore.