Crítica 'El último arrebato'

El fotograma rojo

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Ciertamente, en este potente documental sobre Iván Zulueta Vergarajáuregui Besson Ubarrechena hay un puñado de egos desbocados. El de sus autores y el de los ... invitados a participar en el homenaje. Hay incluso quien se permite, en el jardín de una casa solariega, impartir lecciones sobre quién estuvo a muerte al lado y quién se apartó rápido del cineasta nacido en donostiarra villa de hawainano nombre, el que filmó en el siempre inquietante piso de Plaza España y en una finca segoviana.

