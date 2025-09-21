La fortaleza de Karl

Comenta Compartir

Desde el sur de Europa no llegaremos nunca a entender la inquietud de aquellos que viven muy al Norte del continente y se toman muy ... en serio las andanzas de sus vecinos, aquellos soviéticos de antaño, estos rusos de ahora. Nos quedan muy lejos y, realmente somos demasiado mediterráneos como para preocuparnos de un misil por aquí o una amenaza en la frontera nevada por allá. Tampoco nos inquietó en los 50 60 el peligro nuclear que dio pie no solo a películas con monstruo atómico dentro, tipo Godzilla, sino a títulos tan grandes como 'El increíble Hombre Menguante'. Cuando pasaron los años, aprendimos a preocuparnos, sí. Por pandemias mundiales, ciertamente. Las que nos encerraron bajo siete llaves.

Es lógico pues quedar confundidos cuando esta tremenda propuesta arranca con unos dibujos en grisácea plumilla indicando cómo construir un refugio ante un posible ataque preventivo de la URSS y nos encontremos de frente con Karl, un hombre que parece estar fuera de la sociedad (pero no), que parece un chatarrero (pero no) o que padeciese el síndrome de Diógenes (pero tampoco) y se nos cuenta que cree firmemente en las instrucciones del gobierno para levantar búnkeres, no fuera a ser que la Guerra Fría dejase de serlo y explotasen las bombas. Pero poco a poco lo entiendes. Lo entiendes todo y entiendes a Karl. Porque la película, de línea dura, es también dulce y hermosa

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

URSS

europa