La fortaleza de Karl

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Desde el sur de Europa no llegaremos nunca a entender la inquietud de aquellos que viven muy al Norte del continente y se toman muy ... en serio las andanzas de sus vecinos, aquellos soviéticos de antaño, estos rusos de ahora. Nos quedan muy lejos y, realmente somos demasiado mediterráneos como para preocuparnos de un misil por aquí o una amenaza en la frontera nevada por allá. Tampoco nos inquietó en los 50 60 el peligro nuclear que dio pie no solo a películas con monstruo atómico dentro, tipo Godzilla, sino a títulos tan grandes como 'El increíble Hombre Menguante'. Cuando pasaron los años, aprendimos a preocuparnos, sí. Por pandemias mundiales, ciertamente. Las que nos encerraron bajo siete llaves.

