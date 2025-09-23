La bestia de pelo morado

Comenta Compartir

Cuando en una película costarricense sacada adelante por una compañía llamada Noche Negra y coproducida no solo por Francia sino también por México las muchachillas ... protagonistas que se cuentan cuentos de miedo a la luz de la linternas, bajo las sábanas fantasmales, empiezan a hablar de una bestia de pelo morado que se come a las mujeres, el espectador siente uno de esos estremecimientos del alma que te disparan las antenas de detección del cine bueno manchado por gente mala. Sería igual si la película fuera europea, cierto pues el miedo es el miedo y las bestias son pardas en cualquier bosque. Pero este filme con título tan propio del lenguaje de la América Latina (recuerda a los que Mariana Enríquez, argentina, les pone a sus relatos...) es un producto de aquel continente poblado de leyendas, de ese país sin ejército pero con futbolistas regios (Keylor Navas) y de un cine lleno de gente joven pero tan tan tan sobradamente preparada que el mundo cae a sus pies. Los cortos de Kim Torres han peleado en Cannes y ella se ha currado su presente y su futuro en el campus de la Berlinale y en la Filmmakers Academy del Festival de Locarno, además de tener como mentores para esta su película, impregnada de realismo y salpicada de magia, de magia de noche mala, a Jonás Trueba e Itxaso Arana ,autores de ese bellezón que fue 'La Virgen de agosto.

Duración: 158m 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche' es una película cercada por la amenaza pero también un pedazo de celuloide sobre los sueños pequeños de las chicas que ya se van haciendo grandes. Sobre esas familias formadas a la buena (o a la mala) de Dios (al que se le reza quedito por ver si nos hace caso), sobre gente que se fue para el Norte (Texas) o que murió , joven y guapa, en un Portugal remoto. Ardemos y la bestia sigue ahí.

