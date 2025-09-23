Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Perlak | 'O agente secreto'

La bestia de pelo morado

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Cuando en una película costarricense sacada adelante por una compañía llamada Noche Negra y coproducida no solo por Francia sino también por México las muchachillas ... protagonistas que se cuentan cuentos de miedo a la luz de la linternas, bajo las sábanas fantasmales, empiezan a hablar de una bestia de pelo morado que se come a las mujeres, el espectador siente uno de esos estremecimientos del alma que te disparan las antenas de detección del cine bueno manchado por gente mala. Sería igual si la película fuera europea, cierto pues el miedo es el miedo y las bestias son pardas en cualquier bosque. Pero este filme con título tan propio del lenguaje de la América Latina (recuerda a los que Mariana Enríquez, argentina, les pone a sus relatos...) es un producto de aquel continente poblado de leyendas, de ese país sin ejército pero con futbolistas regios (Keylor Navas) y de un cine lleno de gente joven pero tan tan tan sobradamente preparada que el mundo cae a sus pies. Los cortos de Kim Torres han peleado en Cannes y ella se ha currado su presente y su futuro en el campus de la Berlinale y en la Filmmakers Academy del Festival de Locarno, además de tener como mentores para esta su película, impregnada de realismo y salpicada de magia, de magia de noche mala, a Jonás Trueba e Itxaso Arana ,autores de ese bellezón que fue 'La Virgen de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  4. 4 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La bestia de pelo morado