Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián

Así se han repartido todos los premios de esta edición del Zinemaldia

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:40

'Los Domingos' ha sido la película que se ha llevado la Concha de Oro de la 73 edición del Zinemaldia. Pero los premios han estado muy repartidos. Consulta a continuación el palmarés de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián.

- Concha de Oro 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa

- Premio especial del jurado 'Historias del Buen Valle', José Luis Guerín

- Premio a Mejor Dirección Joachim Lafosse, por 'Six jours ce printemps-lá'

- Concha de plata a mejor interpretación (exaequo) Zhao Xiaohong, por Jianyu laide mama y Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas

- Concha de plata a la interpretación de reparto Camila Plate, por 'Belén'

- Premio a la mejor fotografía 'Los tigres', de Alberto Rodríguez

- Premio al mejor guion 'Six jours ce printemps-lá', Joachim Lafosse

- Premio Cooperación Española 'Historias del Buen Valle', de José Luis Guerín

- Premio Otra Mirada 'Las Corrientes', de Milagros Mumenthaler

- Premio Culinary Cinema 'Mam', de Naim Feix

- Premio Irizar 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa

- Premio Ciudad de Donostia 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han

- Premio público Ciudad de San Sebastián 'The Voice of Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania

- Premio Zabaltegi-Tabakalera 'La tour de glace / The Ice Tower', de Lucile Hadzihalilovic

- Premio Horizontes Latinos 'Un Poeta', de Simón Mesa Soto

- Premio Kutxabank-Nuevos directores 'Vaegtloes (Weightless)', de Emilie Thalund

