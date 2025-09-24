Colin y Jennifer toman el relevo

Un Festival es 'glamour' y cine que refleja el tiempo que vivimos. El Zinemaldia combina hoy esas dos facetas. En el capítulo de estrellas destaca ... la llegada esta tarde de Colin Farrell, una de las visitas más esperadas en un año en que no abundan las estrellas internacionales de portada. Viene con 'Ballad of a Small Player', la película de Edward Berger, el director de 'Cónclave', que se presenta mañana a concurso. La otra 'reina' del tramo final del Festival, Jennifer Lawrence, llegará previsiblemente mañana para recibir el viernes su Premio Donostia, aunque aún no hay confirmación oficial.

Pero hoy es también el día del compromiso. En el Victoria Eugenia se proyecta 'The Voice of Hind Rajab', la película que conmovió la Mostra de Venecia y que cuenta la tragedia de Gaza a través del terrible caso de una niña palestina. Tras el pase habrá una manifestación que saldrá por la tarde desde la Plaza de Okendo y a la que se han adherido numerosos profesionales y artistas presentes en San Sebastián.

Los años vascos de plomo

También la huella del terrorismo y de la violencia sufrida en el País Vasco quedará patente hoy en el Zinemaldia. En la Sección Oficial se proyecta fuera de concurso la esperada película de Agustín Díaz Yanes 'Un fantasma en la batalla', que cuenta la historia de una infiltración policial en ETA y los 'años de plomo'. Es un caso que recuerda a 'La infiltrada', aunque resuelto de una manera bien distinta.

También los peores tiempos del terrorismo quedan reflejados en 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', la producción de El Diario Vasco que se presenta en Zinemira y que cuenta lo que supuso aquel crimen y su repercusión social. La viuda de Ordóñez, Ana Iribar, y su hermana, Consuelo, asistirán a la presentación en los cines Príncipe del audiovisual de DV dirigido por David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán.

El 'glamour' cercano

Porque ayer hubo de todo en el Festival. El cine argentino marcó la Sección Oficial: 'Belén', segunda película como directora de la actriz Dolores Fonzi, cuenta una historia de denuncia social sobre un caso de aborto en el país, y 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler, es todo lo contrario: la íntima desazón vital de una joven diseñadora de Buenos Aires. Ésta última dio la sorpresa y sube a lo más alto de Quiniela DV. La japonesa 'Disaster', de Yutaro Seki, trajo aroma de terror.

La Gala del Cine Vasco fue la gran imagen del día, con reunión de artistas y estrellas cercanos en un Victoria Eugenia que fue reflejo de la diversidad y estupenda salud que atraviesa el audiovisual vasco. El premio a Asier Altuna y Telmo Esnal, dos pioneros que siguen en plena forma, fue aplaudido por sus compañeros antes de juntarse en la gala de Bataplán que es cada año uno de los momentos más divertidos del Zinemaldia.

Flores y 'rondallas'

El cine español también fue protagonista con dos proyectos que conectan directamente con el público. El documental 'Flores para Antonio', con toda la familia arropando a Alba Flores, su 'instigadora', es una emocionante, valiente y original mirada a Antonio Flores dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta.

Y el Velódromo fue una fiesta con 'Rondallas', la película de Sánchez Arévalo protagonizada por Javier Gutiérrez que es toda una invitación a la vida. Para respaldarlo, una rondalla llegada desde Galicia puso música y fiesta a un filme que se estrena precisamente el 1 de enero.