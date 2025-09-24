Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alba Flores acudió al pase de gala de 'Flores para Antonio', el documental sobre su padre, junto a sus tías Rosario y Lolita. Gorka Estrada
Zinemaldia

Colin y Jennifer toman el relevo

Tras la Gala del Cine Vasco y la sorpresa de 'Las corrientes' hoy sube el 'glamour' con Farrell. Se estrena el 'docu' de DV sobre Ordóñez y es el día de Gaza

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:24

Un Festival es 'glamour' y cine que refleja el tiempo que vivimos. El Zinemaldia combina hoy esas dos facetas. En el capítulo de estrellas destaca ... la llegada esta tarde de Colin Farrell, una de las visitas más esperadas en un año en que no abundan las estrellas internacionales de portada. Viene con 'Ballad of a Small Player', la película de Edward Berger, el director de 'Cónclave', que se presenta mañana a concurso. La otra 'reina' del tramo final del Festival, Jennifer Lawrence, llegará previsiblemente mañana para recibir el viernes su Premio Donostia, aunque aún no hay confirmación oficial.

