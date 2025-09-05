Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Zinemaldia

J. A. Bayona presidirá el Jurado de la Sección Oficial, donde también estarán el actor Mark Strong y la directora Gia Coppola, entre otros

Teresa Flaño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:10

El Zinemaldia ha desvelado hoy en rueda de prensa los nombres de los rostros más conocidos por el público que participarán en la 73 edición ... del Zinemaldia que se celebrará entre el 19 y el 27 de este mes. En la larga lista facilitada hoy en rueda de prensa se encuentran los actores Colin Farrel, Matt Dillon, Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

