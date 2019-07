Catorce películas competirán en el Zinemaldia por el premio Kutxabank-New Directors Fotograma de la película 'Nematoma' / . Entre las cintas seleccionadas -ocho debuts y seis segundas películas- predominan las temáticas relacionadas con los conflictos familiares NEREA AZURMENDI San Sebastián Martes, 30 julio 2019, 13:06

Zinemaldia lleva más de la mitad de sus ediciones, que con la este año llegan a 67, prestando una atención especial a los nuevos talentos cinematográficos que, en muchos casos, tras pasar por el certamen donostiarra se han convertido en grandes figuras. Desde que se estableció en 1985, han presentado sus primeros trabajos a través de esta sección cineastas como Laurent Cantet, Walter Salles, Kevin Smith, Isabel Coixet, Telmo Esnal y Javier Altuna, entre otros.

En la última década, Zinemaldia ha compartido la búsqueda de talento joven con Kutxabank, entidad patrocinadora, entre otras muchas actividades del festival, de la sección New Directors, cuyo premio, dotado con 50.000 euros, lleva el nombre de la entidad financiera vasca. Kutxabank y el Festival, representados por Idoia Elube y José Luis Rebordinos, respectivamente, han renovado esta mañana su convenio de colaboración, que la representante de la entidad financiera ha relacionado con su deseo de apoyar a los nuevos talentos y debacercar a los más jóvenes al cine, objetivo que complementarán con otra serie de acciones durante el Zinemaldia. José Luis Rebordinos, por su parte, además de agradecer el apoyo de Kutxabank, «que también ha estado ahí en los momentos más difíciles», ha destacado que «después de 34 años apostando por los nuevos talentos» la sección está muy arraigada, e incardinada en otras iniciativas que también promueven a los directores más jóvenes. De hecho, tres de las películas que competirán este año proceden de proyectos de ese tipo: 'Las letras de Jordi', primer largo de la donostiarra Maider Fernández Iriarte, se ha desarrollado en el programa de residencias Ikusmira Berriak; 'Nematoma', del lituano Ignas Yonyas, que ya ha participado con anterioridad en New Directors, logró el pasado año los premios de Glocal in Progress y 'Algunas bestias', del chileno Jorge Riquelme, ha recibido varios premios en Cine en Construcción 35 Toulouse.

Predominio europeo

Al premio Kutxabank-New Directors, que es elegido por un jurado internacional, se pueden presentar primeras o segundas películas de realizadores que, por lo general, son jóvenes. En esta edición los debuts y las segundas obras están bastante equilibradas, ya que hay ocho directores debutantes y seis, algunos de ellos 'repetidores', que llegan a New Directors con su segunda película.

En cuanto a su origen, seis proceden de Europa (España (2), Lituania, Reino Unido, Suiza, Bulgaria). tres son asiáticas (Japón, Corea del Sur), tres llegan del continente americano (Argentina, Chile, Estados Unidos) y África está representada, según la clasificación geográfica realizada por el festival, por dos cintas, una de Israel y otra de Túnez.

A pesar de la diversidad de planteamientos, José Luis Rebordinos ha destacado la importante presencia que tienen en en los largometrajes seleccionados una serie de temáticas, como los conflictos familiares y las relaciones entre padres de hijos, siempre desde perspectivas innovadoras y, a menudo, en entornos y escenarios poco habituales, como «un concurso de televisión en Lituania, una iglesia evangélica en Noruega o las calles de Tunez, y las dificultades que en ellas encuentras las mujeres».