Carlos Vermut, Icíar Bollaín, Isaki Lacuesta y Rodrigo Sorogoyen competirán por la Concha de Oro TWITTER @sansebastianfes La producción vasca 'Dantza' de Telmo Esnal se incorpora a la Sección Oficial fuera de concurso, junto al nuevo filme de Jose Luis Cuerda RICARDO ALDARONDO SAN SEBATSIÁN Viernes, 20 julio 2018, 11:48

Cuatro películas españolas competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián: 'Quién te cantará', de Carlos Vermut; 'Yuli', de Icíar Bollaín; 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta y 'El reino' de Rodrigo Sorogoyen. Dos de los directores que competirán en el 66 Zinemaldia ya ganaron la Concha de Oro en anteriores ediciones, Isaki Lacuesta con 'Los pasos dobles' en 2011 y Carlos Vermut con 'Magical Girl' en 2014. Así se ha dado a conocer la participación del cine español en el Zinemaldia, con una presentación celebrada en la sede de la Academia de Cine en Madrid.

Además, la producción vasca 'Dantza', de Telmo Esnal participará en la Sección Oficial como proyección especial, junto a la nueva película de José Luis Cuerda, 'Tiempo después'.

También en la Sección Oficial figurará una serie de televisión, 'Gigantes', dirigida por Enrique Urbizu.

Icíar Bollaín (Madrid, 1967) competirá por tercera vez por la Concha de Oro con 'Yuli', tras presentar en la Sección Oficial 'Te doy mis ojos' (2003), que se saldó con dos Conchas de Plata para sus protagonistas, Laia Marull y Luis Tosar, y 'Mataharis' (2007). En 'Yuli' Bollaín aborda, con guion de Paul Laverty inspirado en el relato autobiográfico de Carlos Acosta 'No Way Home', la historia del bailarín negro que se convirtió en primera figura del Royal Ballet de Londres.

Para Isaki Lacuesta (Girona, 1975) también será su tercera vez en la competición por la Concha de Oro, aunque es su cuarta participación en la Sección Oficial, ya que 'Murieron por encima de sus posibilidades' fue seleccionada fuera de concurso. Lacuesta, que ya sabe lo que es ganar el premio principal del Festival, con 'Los pasos dobles' (2011), presenta 'Entre dos aguas', protagonizada por los dos hermanos gitanos que aparecían en una de las primeras películas del director, 'La leyenda del tiempo', cuando eran adolescentes.

Carlos Vermut (Madrid, 1980) incluye igualmente en su palmarés la Concha de Oro, que obtuvo por su segunda película, 'Magical Girl' (2014). En 'Quién te cantará', que también escribe, cuenta con las actrices Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elías y Natalia de Molina para contar la historia de una cantante que pierde la memoria poco antes de su regreso a los escenarios.

Para Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) es su segunda selección en la Sección Oficial. En 2016, con 'Que Dios nos perdone', obtuvo en San Sebastián el premio al mejor guion, escrito junto a Isabel Peña. 'El Reino', su último trabajo, está protagonizado por Antonio de la Torre, que encarna a un político implicado en una trama de corrupción.

Por segundo año consecutivo, una serie de televisión es seleccionada en la Sección Oficial. Tras el paso de 'La peste' (Alberto Rodríguez), el Festival presentará la serie completa de 'Gigantes', dirigida por Enrique Urbizu (Bilbao, 1962) y Jorge Dorado (Madrid, 1976), que participará fuera de concurso. Urbizu, que compitió en la Sección Oficial en 2012 con su última película, 'No habrá paz para los malvados', dirige de nuevo a José Coronado.

En el apartado de proyecciones especiales, figura el último trabajo de Telmo Esnal, 'Dantza', que ganó el Premio de la Industria Glocal in Progress en la primera edición de la actividad de industria dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas. Es la primera vez que Esnal (Zarautz, Gipuzkoa, 1966) participa en la Sección Oficial después de ser seleccionado en Nuevos Directores con 'Aupa Etxebeste!' (2005), codirigida con Asier Altuna, que ganó el Premio de la Juventud, y 'Urte berri on, amona! (¡Feliz año, abuela!, 2009)'.

También como proyección especial se inscribe la cuarta participación en la Sección Oficial de José Luis Cuerda (Albacete, 1947), que ha presentado en San Sebastián 'Pares y nones', 'El bosque animado' y 'La lengua de las mariposas'. El director, guionista y productor estrenará 'Tiempo después', la secuela de una de sus películas más célebres, 'Amanece, que no es poco'.

La participación en la Sección Oficial se suma a las producciones españolas ya anunciadas en la sección New Directors: Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973), que presentó en Zabaltegi su primer largometraje, 'Sipo Phantasma (Barco fantasma)', tras estrenarlo en Rotterdam y que mostrará ahora su segundo largo 'Oreina (Ciervo)'; Elías León Siminiani (Santander, España, 1971), nominado al Goya por 'Mapa', que presenta 'Apuntes para una película de atracos'; la ópera prima de Celia Rico Clavellino (Sevilla, 1982), 'Viaje al cuarto de una madre', que cuenta con Lola Dueñas y Anna Castillo como protagonistas; y la coproducción con Argentina y Cuba 'Para la guerra', primer largometraje de Francisco Marise (La Plata, Argentina, 1985), en cuyo montaje y producción ha intervenido el cineasta Javier Rebollo.

'A Trote', de Xacio Baño, que formó parte de la primera edición del programa de residencias Ikusmira Berriak, y a la coproducción 'Belmonte', de Federico Veiroj, seleccionados en la programación de Zabaltegi-Tabakalera, se añade el largo 'Teatro de guerra', de Lola Arias (Buenos Aires, 1976), construido con las conversaciones de veteranos de guerra ingleses y argentinos de las Malvinas y dos cortometrajes, '592 metroz goiti', de Maddi Barber (Pamplona, 1988), de la cosecha de Kimuak 2018, y 'Los que desean', de Elena López Riera (Orihuela, Alicante, 1982), que competirá en agosto en el festival de Locarno.

Y a las presencias ya desveladas en Perlas de 'Un día más con vida / Another Day of Life', de Raúl de la Fuente y Damián Nenow, y 'El ángel', de Luis Ortega, se incorpora 'Petra', de Jaime Rosales (Barcelona, 1970), que se estrenó en la Quincena de Realizadores de la pasada edición de Cannes. Rosales, que en 2008 compitió por la Concha de Oro con 'Tiro en la cabeza' y obtuvo el Premio Fipresci, cuenta con los intérpretes Bárbara Lennie y Alex Brendemühl y los guionistas Clara Roquet y Michel Gaztambide.