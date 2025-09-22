Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jose Ramon Soroiz, Jose Mari Goenaga, Nagore Aramburu, Kandido Uranga y Aitor Arregi, tras el pase matinal de la aclamada 'Maspalomas'. EFE
Plano General

Brilla Jolie... pero también Soroiz

La actriz se salta el protocolo y se gana al público pese al temporal. 'Maspalomas', la emocionante película de los Moriarti, entusiasma y se pone en cabeza de la Quiniela DV

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:35

Fueron momentos tan caóticos como emocionantes, a la altura de los grandes momentos en la historia del 'glamour' del Festival. No faltó de nada: aterrizaje ... en Biarritz en vuelo privado y entrada al hotel por la puerta de servicio para evitar las cámaras en ese primer momento. Pero luego, en la alfombra roja del Kursaal, Angelina Jolie desafió a la lluvia, se saltó el protocolo y empleó largos minutos en atender a los fans. En la rueda de prensa de su película 'Couture' se mostró comprometida y valiente rodeada de la directora Alice Winocour y compañeros de reparto como Louis Garrel. Fueron pocas horas donostiarras, en una breve escapada del rodaje en el que está inmersa en Londres.

Te puede interesar

