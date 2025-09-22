Brilla Jolie... pero también Soroiz

Fueron momentos tan caóticos como emocionantes, a la altura de los grandes momentos en la historia del 'glamour' del Festival. No faltó de nada: aterrizaje ... en Biarritz en vuelo privado y entrada al hotel por la puerta de servicio para evitar las cámaras en ese primer momento. Pero luego, en la alfombra roja del Kursaal, Angelina Jolie desafió a la lluvia, se saltó el protocolo y empleó largos minutos en atender a los fans. En la rueda de prensa de su película 'Couture' se mostró comprometida y valiente rodeada de la directora Alice Winocour y compañeros de reparto como Louis Garrel. Fueron pocas horas donostiarras, en una breve escapada del rodaje en el que está inmersa en Londres.

Era el día de Jolie, pero no solo de Jolie. Porque el estreno de 'Maspalomas', la nueva película de la factoría guipuzcoana Moriarti, sedujo al público en su pase mañanero del Kursaal y en la sesión nocturna del auditorio, que trajo por la noche una catarsis con imágenes para la pequeña historia del Zinemaldia, con largas ovaciones a todo el equipo.

La catarsis de los Moriarti

'Maspalomas' es muchas cosas a la vez. En principio cuenta la historia valiente de un homosexual maduro que vive feliz en Maspalomas hasta que la salud le obliga a volver a Donostia y 'entrar' otra vez en el armario. Pero el filme de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi es otras muchas cosas a la vez, entre la emoción y el humor: el espectador pasa por muchos estados de ánimo, siempre para bien. «Es la primera vez que veo la película con público y me ha resultado emocionante», apuntaba Jon Garaño, productor esta vez, a la salida de la proyección.

Unos actores en estado de gracia redondean la película. Nagore Aranburu brilla como siempre, al igual que Kandido Uranga y tantos otros, pero es Jose Ramon Soroiz el que firma uno de los mejores papeles de sus 50 años de carrera, como él mismo remarcó en la rueda de prensa. Soroiz, bien conocido en el teatro y la televisión vascas, da aquí un salto en un papel difícil. Confesó que tardó meses en aceptar el trabajo: «Me encantaba el guion pero no estaba seguro de poder hacerlo; ahora estoy orgulloso de haberlo hecho», explica.

«A la hora de actuar se crece, como está haciendo aquí ante los periodistas», resumía Aitor Arregi. «Decía que le daba miedo comparecer en la rueda de prensa... y ahora no se calla», bromeaba Arregi.

También Trier y Sorrentino

'Maspalomas' entró directamente entre las favoritas del palmarés (se sitúa ya a la cabeza de la Quiniela DV) y Soroiz pasa a las candidaturas a mejor interpretación. Pero el Festival, además de los titulares de Jolie y 'Maspalomas', sigue siendo muchas cosas a la vez. Hay reuniones que no saltan a portada pero constituyen algunos de los momentos más verdaderos del Zinemaldia. Ayer, por ejemplo, el director Joaquim Trier protagonizaba en el cine de Tabakalera una charla con el público sobre el cine y la vida que fue una delicia para los asistentes, fundamentalmente jóvenes.

En Perlak siguen desfilando los grandes. El director iraní Jafar Panahi presentó en el Victoria Eugenia 'Un simple accident', con la que ganó la Palma de Oro en Cannes, y también vimos 'La Grazia', el Sorrentino de cada año, aunque sin la presencia del director en San Sebastián. Decían quienes la vieron en Venecia que es un Sorrentino más contenido, pero sigue fiel a su estilo, con su estética cuidada y su particular y verborreica visión del mundo, para disfrute de sus seguidores y horror de sus críticos. Apúntenme entre los primeros.