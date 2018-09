Bradley Cooper seduce en San Sebastián 01:28 Bradley Cooper llega al 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián y se da un auténtico baño de multitudes. / AINHOA MÚGICA 66 Festival de Cine de San Sebastián La estrella de Hollywood se ha empleado a fondo en recompensar a los cientos de fans que llevaban horas esperando para verle junto a las puertas del María Cristina AINHOA MÚGICA y AINHOA IGLESIAS Viernes, 28 septiembre 2018, 21:16

Y antes del resacón.... ¡otro chupito de glamour! El actor estadounidense Bradley Cooper ha llegado este viernes a San Sebastián después de aterrizar en Biarritz y, a pesar del viaje y de la hora, ha sabido recompensar a los cientos de fans que desde mediodía abarrotaban las puertas del hotel para verle.

Cooper no ha tenido prisa y ha firmando autógrafos, saludado, posado para las fotos... Y los más de ocho minutos que ha estado atendiendo al público lo coronan como una de las estrellas más entregadas que han pisado el Zinemaldia.

Desde las tres de la tarde, en primera fila para no perder detalle, han esperado pacientemente Gudane, Enara y Sheila. «Queremos ver a Bradley», dejaban claro cuando aún quedaba más de una hora para recibir al actor. «Pero si se retrasa mucho... ¡me lo voy a perder! Tengo que marcharme pronto», lamentaba Gudane. Nagore Villoslada, apostada en las inmediaciones del Mª Cristina desde las cuatro y media, miraba de reojo el reloj y apagaba su teléfono móvil. «Aún falta un rato y solo me queda un 32% de batería, ¡no vaya a ser que llegue y no pueda sacar ni una foto!»

La organización había anunciado en un inicio que Bradley Cooper iba a llegar las ocho y media, después lo ha adelantado a las seis y, el último comunicado, apuntaba a que pisaría suelo donostiarra sobre las ocho. No es fácil calcular al minuto cuándo llegarán las estrellas mientras el festival continúa su marcha a un ritmo frenético. Lo importante es que llegan y que el Zinemaldia comunica siempre cualquier cambio de hora.

Pablo Arrizabalaga jugaba con sus colegas al tres en raya para matar el tiempo poco antes de aparecer el actor y estallar en un espontáneo «¡Cooper!». Ya había avisado de la «ilusión» que le hacía ver a una estrella de Hollywood. Aunque no solo. También a Paulina Rubio, que ha llegado poco antes de las siete y media al María Cristina para sumarse a la traca final de famosos que se espera en la clausura.

El protagonista de 'Resacón en Las Vegas', 'La gran estafa americana', 'El francotirador' o 'El lado bueno de las cosas' presenta mañana en el Zinemaldia su ópera prima como director, 'A Star is Born' ('Ha nacido una estrella'). La película, en la que Cooper también figura como protagonista junto a la cantante Lady Gaga, es una nueva versión del icónico largometraje de William A. Wellman protagonizado por Janet Gaynor y Fredric March en los años 30. Supone, pues, el tercer 'remake' de una historia de amor que también interpretaron en la gran pantalla Judy Garland y James Mason (1954) y Barbra Streisand y Kris Kristofferson (1976).

'A STAR IS BORN' En esta nueva versión de la icónica historia de amor, Bradley Cooper debuta como director y encarna a Jackson Maine, un experimentado músico que descubre a Ally, una artista en aprietos de la que se enamora, interpretada por Lady Gaga. Ally ha abandonado su sueño de convertirse en una cantante de éxito hasta que conoce a Jack, que inmediatamente ve su talento natural. Esta historia íntima nos lleva en un viaje a través de la belleza y los desafíos de una relación que lucha por sobrevivir.

La 'Star is born' de Bradley Cooper se proyecta en 'Perlas ' tras haberse estrenado hace algo más de dos semanas en la Mostra de Venecia. Aunque parte del público y la prensa ha podido ver la película ya este viernes, el pase de gala será mañana sábado a las 18.15 horas en el Victoria Eugenia. Antes, el actor, que tiene una hija con la modelo rusa Irina Shayk (la pequeña Lea De Seine Shayk, de un año), habrá paseado por la alfombra roja, posado para los medios gráficos (12.15 horas en las terrazas del Kursaal) y ofrecido una rueda de prensa (12.45 horas en el 'cubo grande').

Chris Hemsworth

Mañana termina la 66 edición de un Zinemaldia y para la traca final se sumará a la alfombra roja de la clausura Chris Hemsworth, que llega de la mano de la película que cierra el festival, 'Bad Times At The Royale'. El intérprete que encarnó al dios del trueno ya estuvo en verano en Getaria con su mujer, Elsa Pataky, y ahora pasa unos días de vacaciones en Marruecos, pero vendrá al Festival de Cine de San Sebastián en viaje relámpago como padrino del filme junto a su director, Drew Goddard.